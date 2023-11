Oppo Reno10 Pro, le caratteristiche da flagship che ora costano meno

Chi l'ha detto che per avere tra le mani uno smartphone con specifiche da top di gamma si debba spendere un patrimonio? Oppo Reno10 Pro è uno smartphone di fascia media che eredita molte delle caratteristiche che rendono appetibile un flagship Android, proponendosi sul mercato con un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Dal display curvo, passando per le fotocamere specializzate, fino ad arrivare ad un sistema di ricarica rapidissimo, c'è davvero molto da apprezzare in questo gioiellino.

Un look in grado di ingannare

Il design a due tonalità della scocca posteriore attira immediatamente l'attenzione. La metà superiore del comparto fotografico, con la fotocamera principale e il flash racchiusi da un materiale metallico dalla finitura simile a quella di un CD, si contrappone alla metà inferiore in vetro nero che ospita gli altri due sensori. Questa fusione di colori e materiali dona allo smartphone un tocco premium. La texture radiale intorno alla fotocamera principale è pensata per attirare gli sguardi e sottolineare le capacità fotografiche di Reno10 Pro.

La sottigliezza e la leggerezza sono due tra i suoi punti di forza, con soli 185g di peso e uno spessore di appena 7,89mm nonostante l'inclusione di componenti hardware avanzate. Il design, con una curvatura di 56° del display e una scocca in vetro 3D, non solo conferisce a Reno10 Pro un aspetto visivamente più snello ma lo rende anche ergonomico e confortevole da utilizzare per lunghi periodi di tempo.

Il display è protetto da un vetro speciale che ha una resistenza alle cadute superiore del 20% rispetto al Gorilla Glass concorrente. Le cornici minime ai lati (1,57mm) e nella parte inferiore (2,32mm) permettono al display di coprire ben il 93% della parte frontale dello smartphone, offrendo un'esperienza visiva senza confini.

Non solo il display ha un impatto visivo simile a quello degli smartphone di fascia premium, anche le specifiche tecniche sono in grado di dare filo da torcere ai migliori smartphone sul mercato. Con una diagonale di 6,7", ormai lo standard del settore, il pannello con tecnologia OLED presenta colori vivaci e neri profondi. La risoluzione di 2412 x 1800 pixel garantisce che ogni immagine sia rappresentata nel dettaglio e la frequenza di aggiornamento massima di 120Hz rende l'esperienza utente più fluida e veloce.

Foto di qualità anche dopo il calar del sole

La fotocamera principale di Oppo Reno10 Pro è la stessa che ritroviamo in diversi prodotti top di gamma dal prezzo ben più elevato. Il sensore si chiama Sony IMX890 ed abbiamo imparato ad apprezzarlo in dispositivi come l'Oppo Find N2 Flip oppure Oppo Find X6 (anche se quest'ultimo non viene venduto nel nostro Paese).

Non solo è in grado di catturare una grande quantità di luce grazie alla modalità di binning che raggruppa 4 pixel in 1, ma la fotocamera principale da 50MP di Oppo Reno10 Pro è anche stabilizzata otticamente (OIS). Questo permette all'otturatore digitale di catturare la luce per un tempo più elevato senza che la foto finale venga sfocata. Un tempo di esposizione maggiore equivale ad una foto notturna più luminosa e meno rumorosa.

Solitamente, un grande sensore fotografico e la stabilizzazione ottica sono ciò che distingue le bellissime fotografie dei top di gamma dalle immagini gradevoli ma non certo eccezionali dei prodotti di fascia inferiore.

Una fotocamera dedicata ai ritratti

Una delle due fotocamere secondarie di Oppo Reno10 Pro è dotata di lenti dalla lunghezza focale equivalente pari a 47mm, ovvero con un ingrandimento ottico 2x rispetto alla principale. Sebbene possa sembrare un numero non poi così impressionante, sappiate che la scelta di questa focale è stata intenzionale da parte di Oppo.

Tale teleobiettivo, infatti, si presta molto bene allo scatto dei ritratti. Questa caratteristica è da attribuire ad una lente che ha un livello di ingrandimento e una distorsione particolare in grado di immortalare i soggetti in un modo molto vicino alla realtà, specialmente se si tratta dei volti delle persone. I fotografi professionisti utilizzano spesso le lenti con lunghezza focale pari a 50mm per i ritratti ed il teleobiettivo di Reno10 Pro punta proprio ad avvicinarcisi il più possibile.

Avere una fotocamera di qualità dedicata alla ritrattistica è qualcosa che solitamente ci si aspetta in uno smartphone ben più costoso e pensato per i fotografi appassionati. Con Oppo Reno10 Pro potrete godere di questa caratteristica con una spesa decisamente inferiore.

Ciò che è esclusiva dei flagship, prima o poi arriva a tutti

Il 5G è stata una delle innovazioni che ha fatto il proprio debutto sugli smartphone di fascia alta, tuttavia ora le componenti che permettono il collegamento alle reti di nuova generazione è alla portata di tutti. Reno10 Pro è mosso da un chip Qualcomm a 6nm che comprende modem e antenne 5G per una velocità di trasmissione dati più elevata ed una latenza ridotta.

Non è l'unica caratteristica da top di gamma che risiede sotto la scocca di questo smartphone, Oppo Reno10 Pro dispone anche di un sistema di dissipazione del calore a camera di vapore. Questo speciale strato posizionato al di sopra del processore permette di disperdere più velocemente il calore generato durante le attività ad alta intensità come il gaming, garantendo massime prestazioni per un periodo prolungato.

La ricarica che mette in imbarazzo Samsung e Apple

Avete letto bene. Reno10 Pro supporta il sistema di ricarica rapida SuperVOOC ad una potenza massima di ben 80W. Si tratta di una tecnologia studiata internamente dagli ingegneri Oppo e migliorata negli anni fino a raggiungere velocità incredibili. La batteria da 4600mAh di Reno10 Pro può passare quindi dallo 0% al 100% in soli 28 minuti: giusto il tempo di una doccia e sarete di nuovo carichi e pronti all'azione!

La salute della batteria è tenuta in seria considerazione nel processo. Oppo ha studiato un sistema che garantisce alle batterie di resistere per ben 1600 cicli di carica e scarica, il doppio rispetto allo standard attuale del mercato. Dopo questo numero enorme di ricariche, Oppo garantisce che la batteria sarà in grado di vantare ancora l'80% della capacità originale, permettendovi di tenere il vostro Reno10 Pro più a lungo.

Oppo Reno10 Pro è quindi uno smartphone dalle caratteristiche che solitamente appartengono ad una fascia più alta del mercato, proposto ad un prezzo nettamente più competitivo. Lo potete trovare su Oppo Store al prezzo di 499,99 euro. Se deciderete di acquistarlo dal negozio ufficiale del marchio, riceverete in bundle anche gli auricolari TWS Oppo Enco Air3 Pro, una cover in policarbonato ed un supporto per auto. Cosa aspettate?