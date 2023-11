Le offerte del Black Friday hanno scosso anche il mercato degli smartphone, offrendo agli appassionati di tecnologia l'opportunità di accaparrarsi alcuni dei migliori modelli a prezzi irresistibili. In questo vortice di sconti, sarà essenziale cogliere al volo le occasioni disponibili fino al 27 novembre, esplorando con astuzia non solo le pagine di Amazon, ma anche gli approfondimenti come questi, ideati per mettere in risalto le offerte più allettanti spesso non visibili tra i risultati principali.

Al fine di assicurarvi di non perdere le migliori occasioni sugli smartphone, abbiamo redatto questo articolo con l'obiettivo di segnalarvi i modelli che riteniamo imperdibili, specialmente alla luce degli attuali ribassi di prezzo. Pertanto, se state considerando l'idea di cambiare smartphone, senza necessariamente orientarvi verso i modelli più potenti del 2023, la nostra analisi vi condurrà attraverso le migliori opportunità del momento.

Le migliori offerte sugli smartphone del Black Friday 2023

Samsung Galaxy S23+

919 ,

00

€, con Amazon che vi regala il suo caricabatteria rapido. Se si esclude il modello Ultra e i vari pieghevoli del produttore, il Galaxy S23+ è lo smartphone di punta di Samsung, indicato quindi per coloro che cercano un modello premium, con caratteristiche di punta sotto ogni punto di vista. Il display

Dynamic AMOLED 2X, ad esempio, è tra i migliori in circolazione, così come i sensori del comparto fotografico, arrivando fino ai materiali esterni dello smartphone.

Vedi offerta su Amazon

OnePlus 9 Pro 5G

294 ,

49

€, il risparmio è di oltre 100,00€ rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni. Certo, non è tra gli ultimi usciti, ma parliamo pur sempre di un top di gamma di pochi anni fa, a cui fu aggiunto già una fotocamera

Hasselblad, per foto e video di alto livello. Superlativo anche il display, con tecnologia LTPO, per un consumo di energia adattivo al modo in cui utilizzerete lo smartphone.

Vedi offerta su Amazon

Google Pixel 7a

ustodia in silicone. Compatto e leggero, questo smartphone di Google ha molto da offrire, con le numerose funzionalità che ruotano tutte attorno al sistema operativo Android senza personalizzazioni estetiche. Un'esperienza Android pura dunque, con aggiornamenti garantiti per molti anni.

Vedi offerta su Amazon

OnePlus 11 5G

Hasselblad, che su questo modello raggiunge la sua 3° generazione, garantendo un'esperienza fotografica con lo smartphone ancora più avanzata.

Vedi offerta su Amazon

Motorola moto g72

159 ,

90

€.

Vedi offerta su Amazon

POCO F5 5G

Vedi offerta su Amazon

OPPO Reno10 Pro

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!