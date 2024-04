Oppo Reno11 F recensione, il medio gamma equilibrato che offre 4 anni di tranquillità

Come unico rappresentante nel nostro Paese dell'ultima serie di smartphone medio gamma del marchio, Oppo Reno11 F ha il compito di tenere alta la bandiera dell'azienda per quanto riguarda la fascia di mercato inferiore ai 400€.

Si tratta di un dispositivo dalle specifiche equilibrate che punta tutto sulla sua qualità generale e sul garantire agli utenti la tranquillità di non dover cambiare smartphone per almeno 4 anni. Riuscirà nella sua impresa? Difficile dirlo, ma le premesse sono decisamente incoraggianti!

Design e qualità costruttiva

L'unità che abbiamo ricevuto in prova è la Palm Green, la colorazione verde meno appariscente e forse più adatta alla maggior parte degli utenti occidentali. Ha una scocca dalla finitura satinata che sbrilluccica e si illumina quando colpita dal sole.

Esiste una seconda colorazione, la Ocean Blue, che sfoggia una particolare finitura glitterata sul pannello posteriore plastico. Il design di tale modello evoca le increspature dell'acqua, con sfumature che cambiano leggermente quando lo si inclina. Interessante il fatto che la variante azzurra è realizzata utilizzando delle particelle ferromagnetiche che vengono di volta in volta mescolate da Oppo in modo da rendere unica ogni singola scocca di Reno11 F, non esistono infatti due Reno11 F Ocean Blue con le stesse "increspature".

Nell'angolo in alto a sinistra si trova l'isola che contiene le fotocamere posteriori. A differenza del Reno11 5G standard e Pro, non venduti in Italia e che vantano un design ovale della sporgenza delle fotocamere, il Reno11 F presenta un layout rettangolare dalla finitura lucida. Questa è l'unica parte dello smartphone che cattura un po' di sporco e impronte digitali, a differenza della scocca satinata e delle cornici laterali realizzate in plastica opaca.

È piatto su tutti i lati con angoli leggermente arrotondati. Lo smartphone è incredibilmente leggero e sottile, con uno spessore di soli 7,54mm e un peso di 177 grammi. Il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro, a sinistra si trova un carrellino per le schede SIM.

Pur non avendo un jack audio da 3,5 mm, il Reno11 F compensa con la resistenza all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP65. Può resistere a getti d'acqua a bassa pressione per una migliore resistenza agli imprevisti che la vita gli potrebbe mettere di fronte.

Il motorino dedicato alla vibrazione è un po' moscio e ci è capitato di non sentire alcune notifiche mentre avevamo lo smartphone in tasca ed eravamo impegnati in attività movimentate. Normalmente, tuttavia, non è mai stato un problema ed è in linea con altri prodotti nella sua fascia di prezzo.

A livello costruttivo, nonostante sia realizzato in plastica, Reno11 F restituisce una buona sensazione di solidità. Oppo ha fatto davvero un ottimo lavoro a livello di qualità di assemblaggio.

Protetto da un vetro Panda Glass, secondo l'azienda lo smartphone è pensato per resistere anche alle cadute accidentali di minore entità. Non è di certo un prodotto della categoria "rugged", ma l'azienda all'evento di lancio ci ha mostrato dei video in cui si vedeva un'auto passare con la ruota sopra ad un Reno11 F appoggiato sull'asfalto e una serie di drop test eseguiti in laboratorio. Ciò non è garanzia di resistenza ad ogni caduta e non abbiamo personalmente provato a rompere lo smartphone, quindi prendete queste informazioni comunque con un minimo di criterio.

Ampio display per tutti i vostri contenuti multimediali

Se si passa alla parte anteriore, il Reno11 F presenta un display OLED FullHD+ da 6,7 pollici con cornici sottili, il quale raggiunge il 93,4% di rapporto schermo/superficie frontale. Nella parte superiore è presente un foro che ospita la fotocamera dedicata ai selfie.

Questo smartphone ha la stessa risoluzione di 2412×1080 pixel dei modelli base e Pro. Può raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120Hz e per quanto riguarda l'accuratezza dei colori, è in grado di coprire il 100% della gamma sRGB e il 98,63% della gamma DCI-P3.

Raggiunge una luminosità massima HBM di 900 nit con picchi che possono toccare i 1100 nit, valori leggermente superiori ai due modelli tecnicamente di fascia superiore. Tutto considerato, si tratta di un ottimo schermo. È certificato HDR10+, il che rende la visione dei contenuti video dalle piattaforme in streaming più coinvolgente e piacevole..

Nella parte bassa è nascosto un pratico e veloce lettore di impronte digitali di tipo ottico, il quale ha una velocità di lettura sufficiente e una precisione buona. Non abbiamo mai avuto difficoltà nello sbloccare lo smartphone utilizzando questo genere di riconoscimento biometrico.

Batteria duratura e sistema di ricarica affidabile

Oppo Reno11 F è sicuramente un maratoneta per quanto riguarda la durata della batteria. La cella da 5.000mAh mi è durata facilmente più di un giorno con una singola carica. In effetti, il nostro test PCMark Work 3.0 Battery eseguito con il display al 50% di luminosità, ha registrato un'impressionante durata di 17 ore e 26 minuti.

E se mai doveste averne bisogno, con la tecnologia SuperVOOC a 67W la ricarica si completa in circa un'ora. Con una carica di 10 minuti si può arrivare circa al 30%. Reno11 F è dotato anche di USB Power Delivery (USB-PD) con una potenza massima di 55W, superando così prodotti concorrenti in fasce di prezzo più elevate.

A proposito di questo, le impostazioni consentono di attivare la "ricarica intelligente" che regola il flusso di energia in base alle vostre abitudini per rallentare l'invecchiamento della batteria. Inoltre, è disponibile l'opzione "Interrompi la ricarica all'80%", per prolungare ulteriormente l'aspettativa di vita della cella.

Oppo si impegna a garantire che la batteria del Reno11 F mantenga le sue prestazioni ottimali per quattro anni di utilizzo, alleviando così le preoccupazioni riguardanti la sua sostituzione.

Oltre a considerare gli utilizzi quotidiani, l'azienda ha prestato attenzione anche agli ambienti di utilizzo più difficili. Il Reno11 F è dotato della modalità di ricarica Ultra-low Temperature, la quale consente una ricarica rapida anche in condizioni di freddo estremo, fino a -20°C. Per risolvere il problema della ricarica lenta o impossibile a basse temperature, questa soluzione intelligente genera un carico sulla CPU e sfrutta il telaio centrale e le lastre di grafite posizionate sotto la scocca per distribuire uniformemente il calore, preriscaldando la batteria a una temperatura adatta per una ricarica rapida.

Il prodotto ha ricevuto la certificazione Safe Fast-Charge System da TÜV Rheinland, dimostrando ottime prestazioni nei test di ricarica rapida, di interruzione automatica della carica e di durata della batteria anche in condizioni di temperature estremamente basse.

Reno11 F viene venduto con un "Piano di protezione della batteria di 4 anni", offrendo agli utenti la sicurezza di un prodotto che mantiene le sue prestazioni nel tempo grazie alla sostituzione gratuita della cella in caso di una diminuzione della capacità superiore a quanto previsto.

Fotocamera sufficiente per la vita di tutti i giorni

Oppo Reno11 F è dotato di sistema composto da tre fotocamere. Troviamo una fotocamera principale da 64MP con lenti f/1.7 dotata di un sensore OmniVision OV64B da 1/2", una fotocamera ultrawide da 8MP (Sony IMX355) con lenti f/2.2 e un campo visivo di 112 gradi, e una fotocamera macro da 2MP (OmniVision OV02B10) f/2.4.

Posizionato come parte della linea "portrait expert" di Oppo, il dispositivo offre prestazioni soddisfacenti in vari scenari di ripresa. In condizioni di illuminazione ottimali, le immagini presentano una saturazione e una luminosità leggermente esagerate, mantenendo però una nitidezza e una gamma dinamica degne di note. Al buio la fotocamera grandangolare è quella che soffre un po' di più la perdita di dettaglio e l'incursione del rumore digitale, ma di giorno fa bene il suo lavoro. Ci sarebbe piaciuto trovare un teleobiettivo dedicato invece della fotocamera macro a bassissima risoluzione visto il prezzo del dispositivo, tuttavia lo zoom digitale fino a 3x-4x funziona decentemente.

La modalità ritratto, arricchita da un cursore per la regolazione dell'effetto bokeh, isola efficacemente i soggetti dagli sfondi, anche se con qualche piccola imperfezione nel rilevamento dei bordi. I selfie catturati dalla fotocamera frontale da 32MP sono generalmente buoni, anche se in alcune condizioni si può osservare una leggera piattezza generale dell'immagine.

Le capacità di registrazione video includono il supporto per una risoluzione fino a 4K a 30fps, con la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) che garantisce riprese più fluide. Sebbene le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione possano risentire di un rumore evidente e di una nitidezza ridotta, l'inclusione di una modalità "Ultra-steady" aiuta a ridurre al minimo le oscillazioni durante la ripresa.

Nel complesso, l'Oppo Reno11 F 5G offre un'esperienza fotografica competente e adatta alle esigenze fotografiche di tutti i giorni.

ColorOS mostra il suo valore

Il software del Reno11 F si presenta come un mix intrigante di punti di forza e piccoli fastidi che l'azienda poteva facilmente evitare. ColorOS 14, basato su Android 14, offre un'esperienza utente fluida e reattiva, ma non senza il solito bloatware che affligge molti dispositivi di fascia media. Tuttavia, l'opzione di disinstallare o disabilitare queste applicazioni superflue è un sollievo per coloro che desiderano mantenere pulito il proprio dispositivo.

Sebbene ColorOS 14 abbia un design molto coerente e curato nei dettagli, ho notato alcune incongruenze con le app di Google che utilizzano i dettami del Material You. Questo compromette leggermente l'esperienza visiva complessiva, ma perlomeno Oppo ha smesso di installare app duplicate inutili, il che è un punto a favore rispetto ad altri produttori.

Il software del Reno11 F offre una serie di funzionalità interessanti e utili che negli anni abbiamo imparato ad amare in ColorOS, ma non è privo di alcune piccole imperfezioni che potrebbero essere migliorate nelle future iterazioni. Ad ogni modo, per gli utenti che cercano un'esperienza fluida e ricca di opzioni di personalizzazione, questo dispositivo offre sicuramente molto da apprezzare.

Un vero peccato che, vista la promessa di poter tenere questo smartphone per 4 anni grazie al suo hardware pensato per la longevità, Oppo non si sia sbilanciata supportando Reno11 F con una promessa di aggiornamento dell'OS altrettanto lunga. Ad oggi l'azienda garantisce solo 3 anni di nuovi update.

I benchmark sono solo metà della storia

Il cuore dell'Oppo Reno11 F batte con l'ottimo chipset Mediatek Dimensity 7050 realizzato a 6 nanometri. Questo processore octa-core, abbinato alla GPU ARM Mali-G68 MC4, garantisce un funzionamento fluido e veloce dello smartphone in abbinata al software ottimizzato del brand. Con 8GB di RAM LPDDR4X e una capiente memoria UFS 3.1 da 256GB, il dispositivo è pronto ad affrontare le esigenze dell'era digitale moderna con grande disinvoltura.

Gli appassionati di videogiochi saranno decisamente soddisfatti, come dimostra la gestione fluida di titoli come Diablo Immortal e League of Legends: Wild Rift. Anche se la frequenza dei fotogrammi in alcuni giochi potrebbe essere limitata a 30fps, l'esperienza di gioco complessiva rimane lodevole, soprattutto con impostazioni grafiche elevate. Tuttavia, vale la pena notare che sessioni di gioco prolungate possono portare a un leggero aumento delle temperature del dispositivo.

Al di là del gioco, l'OPPO Reno11 F si dimostra un compagno versatile, in grado di svolgere senza problemi attività che vanno dal multitasking al consumo di contenuti multimediali. Sia che si tratti di navigare rapidamente attraverso l'interfaccia utente, di lanciare le applicazioni con celerità o di navigare sul web senza intoppi, questo dispositivo mostra una fluidità encomiabile vista la sua fascia di prezzo.

Coloro che si dedicano al gioco in maniera più intensa potrebbero desiderare un po' più di potenza sotto il cofano. I casi di lag e stuttering, in particolare nei titoli ad alta intensità grafica come Genshin Impact, servono a ricordare che il dispositivo si concentra principalmente nello svolgere in modo egregio le attività più semplici quali la messaggistica, la navigazione e l'uso dei social network.

Considerando la fascia di prezzo prevista, lo smartphone è purtroppo solo dotato di uno speaker mono nella parte inferiore. Per quanto riguarda l'audio, è relativamente decente e il volume può essere massimizzato fino al 300%, il che non è molto utile nella vita quotidiana ma è abbastanza pratico se vi trovate in ambienti molto rumorosi.