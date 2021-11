Oppo Reno7, obiettivo Cat-Eye e originalissimo LED di notifica

La serie Oppo Reno7 si prepara a stupire. Saranno due, nello specifico, le feature “inedite” di questa gamma di dispositivi – composta come sempre da un modello base e un modello Pro –, ovvero l’obiettivo fotografico Cat-Eye con sensore Sony IMX709 e una luce LED di notifica posta sempre nel modulo fotocamera. O meglio, nella cornice del modulo fotocamera: in uno dei primi leak, infatti, si vedono i bordi illuminarsi, cosa che dovrebbe avvenire alla ricezione di una notifica e anche collegando il dispositivo a una sorgente di alimentazione.

Ma andiamo con ordine. Parlando di imaging, le prime voci descrivono Oppo Reno7 e Reno7 Pro come due cameraphone niente male. Sarà proprio Oppo la prima azienda a implementare la fotocamera Cat-Eye sui suoi smartphone, come svelato in anteprima sui social e in un breve trailer che riportiamo qui sotto.

Probabilmente, l’obiettivo Cat-Eye sarà presente non solo sul modello Pro, ma anche su Oppo Reno7 standard. Il sensore, un Sony IMX709, sarà da 32MP, abbinato alla tecnologia di immagine RGBW sviluppata direttamente da Oppo. La fotocamera sarà del 60% più sensibile alla luce e la riduzione del rumore sarà pari al 35%. L’obiettivo, dunque, permetterà di catturare immagini di altissima qualità, rendendo Oppo Reno7 e Reno7 Pro due device particolarmente adatti agli amanti della fotografia.

Queste, ovviamente, potrebbero non essere le uniche novità presenti sui due smartphone in uscita, ma senza dubbio saranno le principali. Da segnalare anche l’estetica dei nuovi Oppo, caratterizzati da un comparto fotocamera che spicca sotto tutti i punti di vista, incluso quello del design. In particolare, la scelta di integrare il LED di notifica nella parte dedicata agli obiettivi è una soluzione interessante anche in relazione all’aspetto meramente stilistico.