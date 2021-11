Oppo Reno7 già ufficiali in Cina: ecco la nuova cam che si illumina

Oppo ha appena rivoluzionato il suo parco di dispositivi con l’annuncio della serie Reno7, composta dallo smartphone Reno7 “base”, dal Reno7 Pro e anche da una “Special Edition” economica denominata appunto “SE”. Manca all’appello la versione Pro+, ma a quanto pare Oppo non ha sentito la necessità di aggiornare il suo Reno6 Pro+, un dispositivo ancora relativamente giovane e apprezzato dai fan del marchio.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Oppo Reno7 include un display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90 Hz. Il cuore pulsante di questo medio-gamma è costituito da un Qualcomm Snapdragon 778G; la batteria ha una capienza di 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 65 W. La fotocamera conta tre obiettivi: il principale è da 64MP, gli altri due, ultrawide e macro, sono rispettivamente da 8MP e 2MP. Per i selfie e le videochiamate si può fare affidamento su una fotocamera frontale da 32MP. Tre i tagli di memoria disponibili: 8/128GB, 8/256GB e 12/256GB.

Oppo Reno7 Pro, il dispositivo di punta di questa serie, si presenta con al seguito un SoC MediaTek Dimensity 1200 MAX. Rispetto al Reno7 “base” non cambia molto: la batteria è sempre da 4500 mAh ricaricabile rapidamente a 65 W. Per Reno7 Pro, i tagli di memoria sono due: 8/12GB di RAM per 256GB di storage (aumenta solo il dato relativo alla RAM). La differenza sostanziale sta nella fotocamera, una vera chicca su Reno7 Pro: non solo, infatti, l’obiettivo primario è un Sony IMX766 da 50MP, ma i bordi del modulo sono caratterizzati da una luce a LED che si illumina alla ricezione delle notifiche. Un’altra cosa che cambia è lo schermo, il solito AMOLED Full HD+ ma un po’ più grande (6,55 pollici). I colori vanno dal nero opaco al rosa satinato passando per un bellissimo blu con sfumature viola.

Reno7 SE, infine, include un MediaTek Dimensity 900 alimentato da una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 33 W. Lo schermo è da 6,43 pollici, mentre sul retro è presente un modulo fotocamera con un obiettivo da 48MP e gli altri due – macro e profondità – entrambi da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP. Questi i tagli di memoria: 8/128GB e 8/256GB.

Prezzi e disponibilità

I tre della famiglia Oppo – Oppo Reno7, Oppo Reno7 Pro e Oppo Reno7 SE – saranno disponibili in Cina a partire da dicembre (dal 3 i primi due e dal 17 il modello SE). L’arrivo in Italia e negli altri mercati è atteso per il 2022, non si sa di preciso in che periodo. Il prezzo di Reno7 Pro dovrebbe aggirarsi intorno ai 515-557 euro, in base come sempre al taglio di memoria. Reno7 Pro, invece, dovrebbe costare tra i 376 e i 459 euro. Più basse le stime per Reno7 SE: si parla di 306-334 euro.