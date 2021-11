Black Friday Oppo, le migliori offerte da tutti gli store online

Tra i brand emergenti degli ultimi anni nel settore degli smartphone possiamo sicuramente annoverare Oppo. La realtà cinese è ormai un marchio consolidato del settore e, grazie al fatto che crea e produce i propri smartphone, riesce a mantenere dei prezzi contenuti con una qualità sopra la media. I modelli proposti da Oppo sono molti e, soprattutto in questo periodo di Black Friday, si possono trovare molte occasioni interessanti su i loro migliori modelli.

In questo articolo vogliamo faciltarvi la vita elencandovi quelli che attualmente sono i modelli più scontati che potete trovare sui maggiori portali italiani di e-commerce. Andiamo quindi a vedere modello per modelli le migliori offerte Oppo per il Black Friday.

Black Friday Oppo, le migliori offerte

Oppo Find X3 Pro

Sicuramente il top di gamma è l’Oppo Find X3 Pro, uno smartphone con ampio display da 6,7″ realizzato in tecnologia LTPO, la quale permette al pannello di variare la propria frequenza dinamicamente tra 1Hz e 120Hz in base al contenuto per il miglior bilanciamento tra risparmio energetico e fluidità. Questo telefono è equipaggiato con lo Snapdragon 888 di Qualcomm accompagnato da ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il comparto fotografico è uno dei migliori che abbiamo provato, con due sensori da 50MP per la fotocamera principale e grandangolare, quest’ultima dotata di lenti free-form per la correzione delle distorsioni, una fotocamera da 13MP con teleobiettivo 2x e l’esclusiva fotocamera “microscopio” da 3MP.

Oppo Find X3 Lite

Dal top di gamma passiamo alla scelta più economica. Oppo Find X3 Lite, rappresenta il giusto equilibrio tra caratteristiche tecniche e prezzo contenuto. Presenta un display AMOLED da 6,43″ FullHD+ che è ottimo per la visione di contenuti multimediali, con colori vividi e contrasti assoluti, uniti al supporto ai video HDR. Lo Snapdragon 765G è uno dei migliori chip di fascia medio-alta ed è abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le fotocamere da 64MP (principale) e da 8MP (grandangolare) assieme al sensore dedicato ai selfie da 32MP saranno compagni ideali per le vostre serate tra amici o le vostre vacanze.

Oppo Reno6 Pro

Se siete tra quelli che non si accontentano ma avete un budget limitato, Oppo Reno6 Pro è la scelta perfetta. Il dispositivo presenta un design unico nel suo genere con display curvo da 6,55″ chip Qualcomm Snapdragon 870, accompagnato ai 12GB di RAM e ai 256GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50MP, la stessa di alcuni prodotti premium, una grandangolare da 16MP ed un teleobiettivo con zoom 2x da 13MP.

Oppo Reno6

Se amate un design semplice Oppo Reno6 è lo smartphone fatto apposta per voi. Questo dispositivo è dotato di chip Mediatek Dimensity 900 5G, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Dal punto di vista fotografico invece troviamo due fotocamere da 64MP e 8MP per catturare moltissime foto e registrare innumerevoli video, mentre la fotocamera da 32MP si occuperà dei selfie in solitaria o con gli amici.

Oppo A94 5G

Se desiderate la connettività 5G ma avere un cameraphone non è tra i vostri requisiti, Oppo A94 5G è lo smartphone perfetto per voi. Questo dispositivo ha un design classico ed è dotato di chip Mediatek Dimensity 800U 5G che garantisce un ottimo equilibrio tra prestazione e risparmio energetico. Il display Super AMOLED da 6,43″ ha un’alta risoluzione, colori brillanti e soprattutto cornici molto contenute. La fotocamera posteriore da 48MP è più che sufficiente alla maggior parte delle situazioni, anche di notte. Il sensore secondario da 8MP dispone di una lente grandangolare per panorami o foto di gruppo.

Oppo A54s

Se avete invece un budget limiato e non volete rinunciare a fare buone fotografie, Oppo A54s è la scelta perfetta. Questo smartphone infatti può vantare una fotocamera principale da 50MP, una dedicata al rilevamento della profondità da 2MP per la funzione bokeh, a cui si aggiunge una fotocamera macro da 2MP. Per selfie e videochiamate c’è invece la fotocamera frontale da 8MP.

