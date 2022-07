Oppo Reno8 Lite 5G è uno dei telefoni più sfavillanti dell’ultimo periodo. Letteralmente: per “sfavillante” intendiamo proprio “luccicante”, vista la scocca così particolare del modello Rainbow Spectrum che abbiamo avuto modo di provare nel corso delle ultime settimane.

Oltre a questa caratteristica – il Reno8 Lite cambia colore in base alla luce riflessa – questo smartphone “brilla” grazie anche alla feature della doppia Orbit Light, il modo proprio per indicare i due LED che circondano i due obiettivi più grandi.

Ovviamente, Oppo Reno8 Lite presenta anche una dotazione tecnica di tutto rispetto, pur dovendo fare i conti con alcune mancanze specifiche che gli fanno perdere qualche punto. Ma varrà la pena preferirlo ad altri soltanto per il design? Scopritelo subito leggendo la nostra recensione.

Design e costruzione

Il design semplice e al tempo stesso curato è senza dubbio il principale punto di forza di questo Reno8 Lite. Se la parte anteriore è abbastanza lineare – indistinguibile da quella di altri smartphone lanciati da Oppo/OnePlus in quest’ultimo periodo –, il retro è molto più caratteristico. Anzitutto, sulla parte posteriore spiccano i due obiettivi sporgenti di alcuni millimetri (il modulo fotocamera, di per sé, non è rialzato).

Degna di nota anche la particolare finitura della variante Rainbow Spectrum, che in condizioni di scarsa illuminazione appare metallizzata, mentre quando ha la possibilità di riflettere la luce si rivela per quel che è (ovvero coloratissima). Le impronte sul retro sono praticamente impercettibili, ma anche il trattamento oleofobico del display sembra essere buono.

Se la backcover cambia colore a seconda dell’inclinazione e della luce che riflette, i bordi rimangono sempre metallizzati. Sul lato destro troviamo il tasto di accensione/spegnimento; su quello sinistro, il bilanciere del volume e lo slot ibrido in grado di ospitare una Nano SIM + una MicroSD oppure semplicemente due Nano SIM.

Sul lato inferiore troviamo, nell’ordine, il jack per le cuffie da 3,5mm, il microfono, la porta USB Tipo-C e un altoparlante (l’audio è mono). Il lato superiore è “pulito”, fatta eccezione per il microfono secondario.

La vera chicca di Oppo Reno8 Lite 5G è senza dubbio la doppia Orbit Light che circonda i due obiettivi di tipo wide e profondità, un’illuminazione blu piuttosto discreta che in piena luce quasi non si nota. I due LED si accendono durante la ricarica e lampeggiano più o meno velocemente alla ricezione di chiamate e notifiche o all’avvio dei giochi. Completano il comparto fotocamera il sensore di tipo macro e il flash LED posti al centro tra i due obiettivi più grandi uno a sinistra e l’altro a destra.

Display

Sul davanti, le cornici non sono perfettamente simmetriche: si nota infatti che il frame inferiore è decisamente più esteso di quello superiore. Il sensore di impronte digitali è collocato sotto al display in un punto facilmente raggiungibile con il pollice, anche se lo sblocco non avviene sempre in maniera fulminea. In compenso, ci si può avvalere anche dello sblocco facciale 2D, tramite cioè la fotocamera da 16MP situata nell’angolo sinistro del display.

Di per sé, il pannello è un buon AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+. Peccato che il refresh rate arrivi solo fino a 60Hz, “downgrade” che si nota durante l’utilizzo quotidiano. Piccola nota di demerito per il sensore di luminosità, che sottostima leggermente la luminosità di cui c’è bisogno in determinate circostanze. Inoltre, la luminosità di picco non supera i 600 nit, un po’ pochi per garantire una leggibilità perfetta sotto la luce diretta del sole.

Processore

La configurazione di questo Oppo Reno8 Lite 5G non è molto diversa da quella del POCO X4 Pro 5G o del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: Snapdragon 695 (6nm), CPU octa-core, GPU Adreno 619, RAM LPDDR4X da 8GB e ROM UFS2.2 da 128GB.

Nella pratica, questo assetto riesce a garantire buone prestazioni in quasi tutte le circostanze, anche se qualche lag più o meno “micro” si nota soprattutto all’accensione.

Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark

PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 JetStream 2 Single-Core Multi-Core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance Battery Life – – Oppo Reno8 Lite 5G 692 2004 226 535 369 363 (2,20 fps) 363 – 360 (99,2%) 1218 (7,30 fps) 1216 – 1211 (99,6%) 7749 13:14 43,1 (±0,61) 60739 POCO X4 Pro 5G 689 2051 267 587 409 – – 1196 (7,20 fps) 1170 – 1130 (97,6%) 10301 13:44 47,89 (±0,59) 66661 OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 689 1957 231 550 373 – – 1207 (7,20 fps) 1212 – 1205 (99,4%) 8839 17:38 42,6 (±3,3) 53191

D’altra parte, SD695 ha come grande pregio quello dell’efficienza energetica (oltre ovviamente al supporto del 5G), ma di questo parleremo approfonditamente nel capitolo batteria. Per il resto, non si ravvisa nessun problema durante l’esecuzione di giochi più impegnativi, dove più che altro si fa sentire la mancanza di un refresh rate più elevato.

Parlando sempre di giochi, segnaliamo la presenza di Game Toolkit, un hub ricco di dati e strumenti utili per il gioco che vi permette di tenere sotto controllo lo stato del sistema, attivare/disattivare le notifiche, registrare lo schermo ecc.

Audio

L’unico altoparlante di questo Oppo Reno8 Lite 5G suona discretamente e il volume massimo è molto alto. Bene la presenza del jack per le cuffie; male l’assenza di un secondo speaker per l’audio stereo, soprattutto se si considera che i suoi competitor diretti lo offrono praticamente tutti. Niente da dire per quanto riguarda l’audio in capsula e l’esperienza di chiamata in generale, se non che il dialer è quello stock di Android e manca la possibilità di registrare le chiamate.

Riguardo alla vibrazione, invece, possiamo dire che il feedback è decisamente prolungato e rumoroso, molto diverso ad esempio da quello degli Xiaomi.

Batteria e ricarica

La batteria del Reno8 Lite 5G è da 4500mAh, più che sufficienti per alimentare un SoC senza troppe pretese come lo Snapdragon 695. Al termine delle giornate di utilizzo più intense si arriva tranquillamente a sera con circa il 30% di batteria residua, e questo è merito anche di un software ben ottimizzato come ColorOS 12.

Presente la ricarica SuperVOOC da 33W, che consente di ricaricare la batteria dallo 0% al 100% in un’ora quasi esatta. In un quarto d’ora, invece, la batteria è in grado di ricaricarsi fino al 30% circa.

Ricordiamo che quella della ricarica è una delle circostanze in cui il doppio LED di notifica si illumina; una volta completata la ricarica, le due Orbit Light semplicemente si spengono.

Fotocamere

Oltre alla fotocamera principale da 64MP, Oppo Reno8 Lite 5G integra due ulteriori obiettivi di tipo profondità (quello più grande in basso) e macro (il più piccolo dei tre). Come avrete intuito, anche su questo Oppo manca un obiettivo ultra grandangolare, cosa che accomuna “tristemente” diversi medi di gamma usciti in questo periodo.

Tra i tre obiettivi di questo array conviene soffermarsi solo sui primi due, dal momento che il sensore di tipo macro è troppo poco risoluto per poter garantire scatti soddisfacenti (fate voi stessi il confronto osservando le foto qui sotto: la quantità di dettagli persa è notevole, e inoltre la resa dei colori non è per niente ottimale)

Principale + sensore effetto Bokeh vs macro

Di contro, l’accoppiata principale-profondità sembra essere un’accoppiata vincente: i ritratti che se ne ricavano sono davvero suggestivi, con un effetto Bokeh quasi professionale e quasi sempre preciso (ha difficoltà solo con le ciocche di capelli più vaporose, proprio come la cam frontale).

Se di giorno la qualità è ottima, di notte la resa rimane buona o comunque all’altezza delle aspettative, soprattutto con la modalità Notte attiva che permette di ottenere foto migliori – più luminose – con meno rumore. Impercettibile, invece, il miglioramento apportato con la modalità AI attiva.

Principale con zoom 1X / 2X / 5X

Principale in notturna: modalità Foto vs modalità Notte

I video possono essere girati fino a 1080p@30fps, ma la vera “rivoluzione” consiste nella possibilità di registrare video in contemporanea sia con la cam anteriore che con quella posteriore.

Software

Il software di Oppo Reno8 Lite è “aggiornato” ad Android in versione 11. Proprio così: versione 11, non Android 12. In compenso, l’interfaccia utente è la moderna ColorOS – questa sì in versione 12 –, che integra al suo interno le AirGestures, ossia i gesti aerei per comandare il proprio smartphone senza sfiorare lo schermo. Ovviamente, i gesti devono essere eseguiti in un certo modo ed è difficile beccare la “mossa giusta” senza prima aver seguito il tutorial. Per ora, i gesti abilitati sono quelli dello scorrimento in app come YouTube e TikTok, oltre ai gesti per rispondere a una chiamata oppure silenziarla.

Conclusioni

Oppo Reno8 Lite 5G è uno degli smartphone più interessanti del momento sotto il profilo estetico. Oggi non è semplice innovare il design, ma Oppo ci è riuscita. Anche le novità del software non sono male, nonostante le AirGesture non funzionino sempre perfettamente poiché è necessario inquadrare bene la mano. Le due Orbit Light sono belle da vedere e rendono Reno8 Lite uno smartphone unico nel suo genere.

Le buone notizie non si fermano qui, infatti l’autonomia è ottima, grazie al chip ad alta efficienza e le ottimizzazioni di ColorOS che aiutano ad arrivare a fine giornata, anche in quelle più impegnative. L’altoparlante è potente e suona bene, molto pratico per chi consuma tanti contenuti multimediali o che usa spesso il vivavoce.

Ovviamente anche Reno8 Lite ha qualche difetto. Ad esempio se siete abituati ad appoggiare lo smartphone con lo schermo sempre verso l’alto, gli Orbit Light diventano poco utili, mentre avremmo desiderato una fotocamera più versatile con un obiettivo ultra wide e anche Android 12, che arriverà nei prossimi mesi. Il prezzo di 399,99 euro, viste queste ultime mancanze, risulta un po’ più salato del previsto. Se vi piace esteticamente e cercate uno smartphone con autonomia elevata, dovreste considerare questo smartphone. Se invece avrete un po’ di pazienza, Reno 8 Lite potrà diventare ancora migliore, grazie al possibile aggiornamento ad Android 12 e una riduzione di prezzo.