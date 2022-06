Oppo ha svelato al pubblico il suo nuovo medio gamma, Oppo Reno8 Lite 5G. Continuando la tradizione dei suoi predecessori, lo smartphone punta tutto sul design e sul comparto multimediale, con funzionalità pensate per garantire scatti e selfie perfetti a un prezzo accessibile.

In MobileLabs abbiamo assistito alla presentazione di questo device nella cornice della terrazza SkyGarden dell’hotel Hyatt Centric di Milano e abbiamo avuto l’occasione di testarlo con mano. In attesa della recensione completa del device, scopriamo insieme tutte le novità di Oppo Reno8 Lite 5G.

Il design del nuovo Oppo Reno8 Lite è pensato per stupire fin dalla prima occhiata: ripensato rispetto alla line-up Reno6 e ancora più sottile con i suoi 7,49mm di spessore e ripropone il trattamento Oppo Glow per la scocca, disponibile nella classica colorazione Cosmic Black e nella tinta cangiante Rainbow Glow.

Sulla parte frontale trova invece spazio un ampio display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento da 60Hz e foro laterale per ospitare la fotocamera anteriore.

Spicca inoltre, sempre sul retro, il design di tendenza a doppio anello del comparto fotocamere. Per l’occasione ricompare e raddoppia una delle feature più amate della serie Reno: l’anello Orbit Light. Alla ricezione di notifiche, durante la ricarica e all’inizio delle sessioni di gaming gli anelli delle fotocamere assumeranno infatti tinte sui toni del blu.

Il nuovo Oppo Reno8 Lite presenta un set di fotocamere pensato per le esigenze di imaging di oggi e la condivisione immediata sui social network, con una suite di funzionalità che permettono agli utenti di minimizzare l’utilizzo di app di terzi per l’editing. Lo smartphone è dotato di un sensore principale da 64MP, un sensore per l’effetto bokeh da 2MP e una macro sempre da 2MP per scatti ravvicinati, mentre sulla parte anteriore troviamo una fotocamera da 16MP.

La modalità ritratto è il fiore all’occhiello di Oppo Reno8 Lite, che fa affidamento non solo sul sensore dedicato ma anche su un’ottimizzazione software AI avanzata che permette di ottenere risultati simili a quelli di una fotocamera DSLR in pochi clic sullo smartphone.

Tra gli effetti disponibili spiccano le modalità Selfie HDR, AI Palette, AI Color Portrait 2 e Portrait Retouching, per soddisfare ogni esigenza.

All’interno del nuovo Oppo Reno8 Lite troviamo invece il nuovo SoC Snapdragon 695 5G, un chip con processo produttivo a 6nm che garantisce a questo medio gamma prestazioni fluide e connettività di ultima generazione. Lo smartphone ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD per la fluidità di sistema, garantita anche dalla presenza dell’interfaccia ColorOS 12 basata su Android 12.

A livello di batteria troviamo invece una cella da 4500mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33W, capace non solo di farvi arrivare a fine giornata con una sola ricarica ma anche di garantire, in base ai dati forniti dall’azienda, una ricarica completa in appena più di un’ora.

Oppo Reno8 Lite arriva sul mercato italiano nella configurazione da 8+128GB di memoria. La RAM può inoltre essere ampliata grazie alla funzionalità di espansione di Oppo, arrivando così a 13GB di memoria a disposizione per svolgere anche i processi più impegnativi senza rallentamenti.

Oppo Reno8 Lite 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Reno8 Lite 5G è disponibile da oggi nei circuiti di vendita tradizionali, su Amazon e su Oppo Store. Fino al 17 luglio, in occasione del lancio, è prevista la vendita in bundle dello smartphone insieme alle cuffie TWS Oppo Enco Air 2 al prezzo di 399,99 euro.