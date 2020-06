Oppo SuperVooc 3.0, ricarica completa in 20 minuti

Quando si parla di ricarica rapida è facile imbattersi in Oppo che con la nuova SuperVooc 3.0 sta mettendo a punto una ricarica in sicurezza che possa completarsi ancora più velocemente della precedente: circa 20 minuti.

Se la SuperVooc 2.0 spingeva la ricarica massima a 65 W, la SuperVooc 3.0 si spingerà fino a 80 W, con degli accorgimenti per mantenere le temperature ben salde e in sicurezza in quanto parliamo sempre di ingenti quantità di potenza in ingresso.

Ma come fa una tecnologia di ricarica così importante a non causare danni o a surriscaldare il dispositivo? In primo luogo la SuperVooc è studiata e ingegnerizzata da Oppo per i suoi smartphone e comprende un hardware atto a supportare l’alto passaggio di corrente e, in secondo luogo, utilizza un’onda di alimentazione non costante che si attiva e disattiva a determinati step di percentuali di ricarica.

Con la SuperVooc 3.0 si abbassa ancora di più il tempo medio di ricarica. Oppo fa l’esempio prendendo in esame una batteria da 4000 mAh che con la nuova tecnologia verrà caricata in circa 20 minuti. Davvero notevole, sopratutto quando abbiamo bisogno di una ricarica velocissima che si attua in pochissimi minuti prima di uscire di casa.

Nell’immagine di dimostrazione – rappresentante però l’attuale SuperVooc 2.0 – si nota un alimentatore che mostra come correnti e tensioni siano rispettate e rimangano sotto soglia di sicurezza.

La SuperVooc 3.0 è attualmente in fase di studio, arriverà molto probabilmente nel corso del 2021 e verrà introdotta negli smartphone top di gamma di prossima generazione come la famiglia Find X3 oppure Ace 3, oppure ancora sugli smartphone del brand proprietario Realme che, tra l’altro, sono presenti nella nostra guida degli smartphone migliori tra i 250 e i 300 euro.