Smartphone Oppo meglio dei Galaxy e dei Pixel? Arriva l'IA più potente di Google

OnePlus e Oppo puntano a essere i primi nel mercato degli smartphone a introdurre funzionalità di intelligenza artificiale supportate da Gemini Ultra, il modello di intelligenza artificiale più avanzato di Google, "entro la fine dell'anno". Ciò dovrebbe consentire ai telefoni OnePlus e Oppo di offrire funzionalità di IA di alto livello, presumibilmente superando i competitor Google Pixel 8 e Samsung Galaxy S24.

Google offre il suo modello LLM Gemini in tre varianti: Ultra, Pro e Nano. Mentre il Pixel 8 utilizza Gemini Nano, Samsung ha scelto Gemini Pro per la serie Galaxy S24.

Oltre al modello di intelligenza artificiale, le due aziende integreranno anche i prodotti Cloud AI di Google nei loro disppositivi. Questo permetterà di portare molte delle funzionalità di intelligenza artificiale disponibili su Galaxy S24 e Pixel 8, come il riassunto delle notizie e dell'audio; inoltre, le capacità di intelligenza artificiale generativa saranno incluse.

L'annuncio odierno delle aziende di proprietà di BBK non fornisce molti dettagli su disponibilità e smartphone supportati: OnePlus ha dichiarato che l'elenco completo dei dispositivi supportati e delle funzionalità sarà rivelato più avanti nel 2024. In ogni caso, è probabile che Gemini Ultra sarà disponibile solo su dispositivi di punta e premium di OnePlus e Oppo lanciati quest'anno, come OnePlus 12, 12R e Oppo Find X7 Ultra.

La collaborazione con Google potrebbe alla fine consentire ai device OnePlus e Oppo di offrire lo stesso set di funzionalità di intelligenza artificiale presenti su Pixel 8 e Galaxy S24, tra cui la modifica generativa delle foto, l'assistenza alla chat e altro ancora. Inoltre, recentemente OnePlus e Oppo hanno annunciato l'AI Eraser, la loro versione dello strumento di rimozione oggetti popolare su Google Foto; questa funzione è alimentata dal modello AndesGPT LLM delle aziende, consentendo agli utenti di eliminare facilmente oggetti indesiderati dalle immagini utilizzando l'app Photo Gallery.

L'AI Eraser è solo una delle numerose funzionalità alimentate dall'intelligenza artificiale su cui OnePlus e Oppo stanno lavorando. Il comunicato stampa afferma, infatti, che le due aziende prevedono di lanciare oltre 100 funzionalità di intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni per migliorare l'esperienza degli utenti.