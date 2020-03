I migliori smartphone tra 250 e 300 euro

Durante gli ultimi mesi, la fascia media è stata arricchita con non pochi smartphone dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non è quindi un caso che l’interesse nei confronti di questo segmento di mercato è in continua crescita. Importante è stato l’impatto dei produttori come Xiaomi, Realme, Oppo e Huawei.

Gli smartphone con un costo compreso tra 250 e 300 euro sono numerosi ed è quindi complesso riuscire a identificare i migliori modelli disponibili. In questo articolo abbiamo deciso di trattare proprio questo argomento. Troverete quindi i migliori dispositivi di fascia media disponibili all’acquisto su Amazon. La lista sarà successivamente arricchita con le novità che arriveranno.

Xiaomi Mi 9T

La versione internazionale di Redmi K20 è stata rilasciata qui in Italia l’anno scorso con il nome di Xiaomi Mi 9T. Esso è uno smartphone dotato di ottime specifiche tecniche, costruito con buoni materiali e con un prezzo molto contenuto. A differenza di Mi 9 Lite, di cui abbiamo parlato in un’altra lista, questo dispositivo è dotato di una camera con meccanismo pop-up: ciò elimina eventuali ostacoli nello schermo (come il “foro” o il notch). Molto interessante la batteria da 4.000 mAh, che assicura un’ottima autonomia. Le fotografie non sono di altissima qualità, specialmente nel caso in cui la quantità di luce dovesse risultato scarsa. Le prestazioni complessive sono comunque molto buone, in relazione anche alla fascia di prezzo di riferimento.

Display: SuperAMOLED da 6,39 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel)

SuperAMOLED da 6,39 pollici e risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) Processore: Qualcomm Snapdragon 730

Qualcomm Snapdragon 730 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 64/128 GB espandibili

64/128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 48 MP (f/1.8), 13 MP (grandangolare), 8 MP (Effetto bokeh)

: 48 MP (f/1.8), 13 MP (grandangolare), 8 MP (Effetto bokeh) Fotocamera anteriore: 20 MP (f/2.0)

20 MP (f/2.0) Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, Wi-Fi a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, 4G

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE/aptX, Wi-Fi a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC, 4G Batteria: 4.000 mAh (ingresso Type-C)

4.000 mAh (ingresso Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

Huawei Nova 5T

Un altro ottimo dispositivo è Huawei Nova 5T. Il produttore ha deciso di proporre ai consumatori un prodotto con una scheda tecnica ricca di sorprese, dei materiali di alta qualità, una costruzione molto curata e un prezzo contenuto. Come di consueto, Huawei si è soffermata moltissimo sul comparto fotografico (grazie ai sensori posteriori da 48 MP, 16 MP, 2 MP e 2 MP): gli scatti sono di ottima qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. Infine, il SoC HiSilicon Kirin 980, i 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna assicurano un’esperienza più che soddisfacente.

Display: Display IPS LCD da 6,26 pollici e risoluzione 1080 x 2340 pixel

Display IPS LCD da 6,26 pollici e risoluzione 1080 x 2340 pixel Processore: Huawei HiSilicon Kirin 980

Huawei HiSilicon Kirin 980 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 128 GB

128 GB Fotocamera posteriore : 48 MP, 16 MP, 2 MP e 2 MP

: 48 MP, 16 MP, 2 MP e 2 MP Fotocamera anteriore: 32 MP

32 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, Dual-SIM

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, Dual-SIM Batteria: 3.750 mAh

3.750 mAh Sistema operativo: Android 9 (EMUI 9.1 Pie)

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 è un dispositivo dotato di un ottimo schermo (Super AMOLED da 6,4 pollici FullHD+) ideale pressoché per qualsiasi utilizzo. Le cornici sono molto sottili ed è presente un notch in cui è collocata la fotocamera frontale da 25 megapixel. La tripla fotocamera posteriore è di buona qualità, anche se fatica quando la quantità di luce è limitata. La batteria da 4.000 mAh permette ai consumatori di utilizzare il dispositivo anche per più di una giornata. Le prestazioni sono abbastanza buone, grazie al processore Exynos 7 Octa 9610.

Display: Display Super AMOLED da 6,4 pollici (1080 x 2340 pixel)

Display Super AMOLED da 6,4 pollici (1080 x 2340 pixel) Processore: Samsung Exynos 7 Octa 9610

Samsung Exynos 7 Octa 9610 RAM: 4 GB

4 GB Storage: 128 GB espandibili

128 GB espandibili Fotocamera posteriore : 25 MP, 5 MP e 8 MP

: 25 MP, 5 MP e 8 MP Fotocamera anteriore: 25 MP

25 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/Galileo, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/Galileo, jack audio, Dual-SIM, radio FM, NFC Batteria: 4.000 mAh (Type-C)

4.000 mAh (Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie

Oppo Reno 2 Z

Quella di Oppo è una proposta molto interessante sotto molti punti di vista. La scheda tecnica è arricchita da diversi componenti di alta qualità, come gli 8 GB di RAM e il processore Helio P90. Anche il display con una diagonale da 6,53 pollici e con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel assicura ai consumatori un’ottima esperienza. Pur avendo un prezzo compreso tra 250 e 300 euro, Oppo Reno 2 Z strizza l’occhio agli smartphone di fascia alta. Questo è il segno che il produttore potrebbe senz’altro ritagliarsi uno spazio sempre più consistente nel mercato mobile.

Display: 6,53 pollici, AMOLED, 1080 x 2340 pixel con Gorilla Glass 5

6,53 pollici, AMOLED, 1080 x 2340 pixel con Gorilla Glass 5 Processore: Helio P90 MediaTek MT6779

Helio P90 MediaTek MT6779 RAM: 8 GB

8 GB Storage: 128 GB (espandibile fino a 256 GB)

128 GB (espandibile fino a 256 GB) Fotocamera posteriore : 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP

: 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP Fotocamera anteriore: 16 MP

16 MP Connettività : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE

: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE Batteria: 4.000 mAh (USB Type-C)

4.000 mAh (USB Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie (ColorOS 6.1 Pie)

Realme X2

Anche Realme X2 presenta delle ottime specifiche, che lo rendono un dispositivo molto interessante per la fascia di prezzo analizzato. Il display Super AMOLED da 6.4 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel assicura un’ottima resa. Sorprendente anche la fotocamera posteriore composta da quattro sensori rispettivamente da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP. Sia nell’uso quotidiano che durante attività più complesse, come i videogiochi, le prestazioni sono buone, grazie all’hardware scelto da Realme.

Display:6,4 pollici, Super AMOLED, 1080 x 2340 pixel con Gorilla Glass 5

Processore: Qualcomm Snapdragon 730G SDM730

Qualcomm Snapdragon 730G SDM730 RAM: 6 GB

6 GB Storage: 64 GB (espandibile fino a 256 GB)

64 GB (espandibile fino a 256 GB) Fotocamera posteriore : 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP

: 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP Fotocamera anteriore: 32 MP

32 MP Connettività : Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE

: Bluetooth 5.0 con A2DP/LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual-SIM, radio FM, 4G LTE Batteria: 4.000 mAh (con USB Type-C)

4.000 mAh (con USB Type-C) Sistema operativo: Android 9 Pie (ColorOS 6.0 Pie)

