Ora puoi farti il numero di telefono personalizzato, la novità di Iliad piacerà un sacco

Iliad introduce la possibilità di personalizzare il numero di telefono, ma non per tutti. Questa novità, rivoluzionaria nel panorama delle telecomunicazioni, permette agli utenti di avere un ulteriore elemento di distinzione e personalizzazione del proprio contratto. Tuttavia, tale opzione presenta delle limitazioni significative, riservata esclusivamente ai nuovi clienti.

Al cuore della proposta vi è la possibilità di scegliere le ultime sei cifre del proprio numero telefonico. Ciò significa che i clienti potranno decidere una parte decisiva della loro identità digitale, attribuendo significati personali o semplicemente optando per combinazioni di facile memorizzazione. Tuttavia, questa opportunità è preclusa ai già clienti dell'operatore, che non potranno modificare il proprio numero esistente.

Il processo di personalizzazione è pensato per essere immediato e accessibile. I nuovi utenti, al momento dell'attivazione di una nuova SIM Iliad, avranno la possibilità di scegliere, senza alcun costo aggiuntivo, le loro cifre preferite. La disponibilità di una determinata combinazione numerica dipenderà, ovviamente, dai numeri già assegnati ad altri utenti, ma l'ampio spettro di possibilità lascia spazio a numerose personalizzazioni.

La procedura può avvenire in due modi: online o tramite le Simbox disponibili negli Iliad Store, nei Corner e nei punti vendita autorizzati. In entrambi i casi, l'utente sarà guidato attraverso semplici passaggi per la configurazione del nuovo numero. Se la combinazione desiderata fosse già in uso, sarà possibile sceglierne un'altra o affidarsi alla scelta automatica del sistema, con il rischio però di perdere il vantaggio della personalizzazione.

La politica di Iliad mira chiaramente a incentivare l'acquisizione di nuovi clienti, offrendo loro un servizio esclusivo e differenziato. Allo stesso tempo, questa scelta commerciale potrebbe generare malcontento tra i clienti storici, che si vedono esclusi da un'opportunità piuttosto allettante. Nonostante ciò, l'offerta si inserisce in un contesto di mercato sempre più competitivo, dove ogni elemento di novità e personalizzazione può risultare decisivo nella scelta dell'operatore telefonico.

Questa novità di Iliad si affianca alle varie offerte attualmente disponibili per i nuovi clienti, che spaziano da piani ricchi di dati mobile a soluzioni più economiche ma ugualmente performanti. Questo amplia ulteriormente l'attrattiva dell'operatore per chi è alla ricerca di una nuova soluzione telefonica, potendo ora beneficiare, oltre che di tariffe competitive, anche di un numero personalizzato.