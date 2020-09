Pixel 4A 5G e Pixel 5 ufficiali: ecco i primi smartphone 5G targati Google

Google ha alzato il sipario su Pixel 4A 5G e Pixel 5. Sono i primi smartphone del colosso di Mountain View a supportare il nuovo standard di rete. La presentazione non ha fatto altro che confermare le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi. Come previsto, Big-G non ha adottato il processore di punta di Qualcomm per quello che è il suo top di gamma e ha destinato i suoi primi dispositivi 5G solo a pochi mercati. Scopriamo le caratteristiche tecniche.

Seppur a prima vista le differenze tra i due potrebbero sembrare quasi nulle, analizzando più a fondo le schede tecniche ci accorgiamo che Google ha apportato dei cambiamenti in quasi tutti i campi. Il processore resta lo stesso su entrambi: Snapdragon 765G abbinato a 6 GB di RAM (che diventano 8 GB su Pixel 5) e 128 GB di memoria interna. Cambia il display. Pixel 4A 5G integra un pannello più grande da 6,2 pollici realizzato con tecnologia OLED e da 6 pollici a 90 Hz invece per Pixel 5.

I nuovi arrivati condividono completamente il comparto fotografico. Sul retro, troviamo un sensore principale da 12,2 MP (f/1.7) accoppiato a un grandangolare da 16 Megapixel (f/2.2). Mentre, la fotocamera anteriore è da 8 Megapixel (f/2.0) ed è inserita in un foro sullo schermo. Leggermente differenti le batterie: 3.885 mAh per Pixel 4A 5G e 4.000 mAh con supporto alla ricarica wireless per Pixel 5.

La parte software è ovviamente affidata ad Android 11, l’ultima versione del sistema del robottino verde di cui potete leggere le principali novità in questo articolo dedicato. Ci sono infine alcune differenze: il jack audio è presente solo su Pixel 4A 5G e la certificazione IP68 è destinata solo al Pixel 5, il quale gode di una scocca realizzata in alluminio riciclato.

Come detto in apertura, Google ha scelto solo 9 Paesi in cui far debuttare i suoi primi smartphone 5G. L’Italia è esclusa. I dispositivi saranno disponibili in USA a 499 dollari e 699 dollari.

Vi lasciamo alla tabella di confronto tra Pixel 4A (sarà disponibile in Italia) e Pixel 4A 5G.