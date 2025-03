Google Pixel 4a: l'Australia ne rivela il pericolo nascosto

La mancanza di trasparenza di Google nella gestione del problema delle batterie del Pixel 4a ha finalmente trovato una conferma ufficiale, ma non dall'azienda di Mountain View. Mentre gli utenti di tutto il mondo si interrogavano sulle reali motivazioni dietro l'aggiornamento che ha drasticamente ridotto la capacità delle batterie dei loro dispositivi, è stata l'autorità australiana per la concorrenza a svelare la verità: si trattava di prevenire potenziali incendi. La vicenda, gestita in modo controverso dal colosso tecnologico, ha lasciato molti proprietari del dispositivo con uno smartphone dalle prestazioni gravemente compromesse e soluzioni di assistenza variabili a seconda del paese di residenza.

La verità emerge dall'altra parte del mondo

L'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha avviato una formale procedura di richiamo per il Google Pixel 4a, rendendo pubblico ciò che Google aveva accuratamente evitato di dichiarare. Nel documento ufficiale del 7 marzo, l'autorità australiana ha scritto senza mezzi termini che "l'aggiornamento del firmware offre nuove funzioni di gestione della batteria per ridurre il rischio di surriscaldamento", aggiungendo che "una batteria che si surriscalda può comportare il rischio di incendio e/o di bruciature all'utente".

Questa chiarezza contrasta nettamente con le comunicazioni di Google, che nelle note di rilascio dell'aggiornamento aveva parlato solo vagamente di "miglioramenti nella stabilità delle prestazioni della batteria". Una formulazione che nascondeva la reale gravità del problema e le potenziali conseguenze per la sicurezza degli utenti.

Soluzioni disomogenee a livello globale

In concomitanza con il rilascio dell'aggiornamento che ha limitato la capacità delle batterie, Google aveva attivato un programma di sostituzione gratuita per gli utenti colpiti dal difetto. Tuttavia, questo supporto è stato implementato in modo disomogeneo nei diversi mercati.

Un aggiornamento che prometteva sicurezza ha trasformato uno smartphone funzionante in un dispositivo compromesso.

Gli utenti italiani, in particolare, si sono trovati in una situazione di evidente svantaggio rispetto ad altri paesi. Mentre in alcune nazioni la sostituzione della batteria veniva offerta gratuitamente, ai possessori italiani del Pixel 4a è stata proposta solo la possibilità di richiedere un rimborso di 50 euro, con l'onere di provvedere autonomamente alla sostituzione del componente difettoso.

Le conseguenze per gli utenti

L'impatto dell'aggiornamento sulle prestazioni dei dispositivi è stato devastante. La drastica riduzione della capacità di carica della batteria ha reso praticamente indispensabile la sostituzione del componente per continuare a utilizzare lo smartphone in modo accettabile.

Gli utenti si sono trovati di fronte a una scelta forzata: procedere con la sostituzione della batteria, spesso a proprie spese, o continuare a utilizzare un dispositivo con un'autonomia drasticamente ridotta. Una situazione particolarmente frustrante considerando che il problema derivava da un difetto di fabbricazione non imputabile ai consumatori.

La comunicazione aziendale sotto accusa

La gestione della crisi da parte di Google solleva interrogativi sulla trasparenza delle comunicazioni aziendali in caso di problemi di sicurezza. La decisione di non menzionare esplicitamente il rischio di surriscaldamento e potenziale incendio ha privato gli utenti di informazioni cruciali per comprendere la gravità della situazione.

Solo grazie all'intervento dell'autorità australiana è emersa la verità sulla natura del problema, confermando i sospetti di molti utenti e addetti ai lavori. Questa mancanza di trasparenza ha contribuito a trasformare un problema tecnico in una vera e propria crisi di fiducia tra l'azienda e una parte della sua base di clienti.

La vicenda del Pixel 4a rappresenta un caso emblematico di come la gestione della comunicazione in situazioni di crisi possa influenzare significativamente la percezione di un'azienda, anche quando le misure tecniche adottate (in questo caso l'aggiornamento) sono finalizzate alla protezione degli utenti.