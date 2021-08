Pixel 5a, il best buy Google quest’anno non sarà per tutti

Non è passato molto dall’arrivo delle ultime informazioni sui futuri smartphone di Google, i Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono stati ufficialmente confermati dall’azienda. Oggi è però il momento di parlare della nuova generazione di dispositivi medio gamma Made by Google, i quali negli ultimi anni hanno riscosso un discreto successo.

Se non vedete l’ora di mettere le mani su un Google Pixel 5a, quest’anno ci potrebbero essere brutte notizie per voi…

Le nuove informazioni riguardo al Google Pixel 5a arrivano dal sempre attentissimo leaker, prevalentemente conosciuto per le sue indiscrezioni sul mondo Apple, Jon Prosser. Secondo le fonti che hanno ovviamente voluto rimanere anonime, il Pixel 5a dovrebbe essere annunciato già entro la fine del mese, precisamente il 26 agosto.

Google Pixel 5a avrebbe un display da 6,4 pollici, una batteria da 4650mAh e sotto il cofano dovrebbe battere un cuore Qualcomm Snapdragon 765G con 6GB di RAM. Ovviamente la scelta di un chip Qualcomm non stupisce, Google ha annunciato la propria serie di SoC chiamata Tensor ma essa farà il proprio debutto sui Pixel di fascia alta in autunno.

Prosser non ha rivelato se Google utilizzerà un pannello OLED con il Pixel 5a, ma ha detto che verranno offerte due diverse frequenze di aggiornamento: 60Hz o 90Hz. A differenza di altri smartphone Android, però, non si tratta di una frequenza di aggiornamento variabile e l’utente sarà in grado di scegliere tra lo standard di 60Hz o un forzato 90Hz.

Stando a quanto si conosce fino a questo momento, Google Pixel 5a dovrebbe essere disponibile per lo meno in due Paesi: USA e Giappone. Lo smartphone è destinato secondo le voci ad essere venduto solamente in modo diretto da Google, tramite il proprio store online o i suoi negozi fisici al prezzo di 449 dollari, niente grandi catene o e-commerce.

Se questa informazione dovesse essere confermata sarebbe una vera delusione per il nostro Paese, il quale molto probabilmente quest’anno non avrà accesso nemmeno ai Pixel 6 e 6 Pro, smartphone che erano molto attesi dai nostri lettori.