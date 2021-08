Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non arriveranno in Italia

“Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate” questa la frase che ci aspetteremmo di vedere in questo momento sulla home page del Google Store italiano. Sì, perché dopo l’annuncio ufficiale da parte di Google dell’esistenza di Pixel 6 e Pixel 6 Pro i due smartphone sono apparsi nei negozi di 8 diversi Paesi tra cui purtroppo non figura l’Italia.

Un’altalena di emozioni quella che ha accompagnato l’annuncio di Google di questa sera. L’azienda ha svelato che Pixel 6 e Pixel 6 Pro saranno mossi dal nuovo SoC proprietario chiamato Google Tensor (conosciuto in precedenza con il nome in codice Whitechapel) e che saranno in grado di stupire. Purtroppo a seguito di questo annuncio i due smartphone sono comparsi sulle vetrine dei Google Store di 8 diversi Paesi, tra questi non c’è però l’Italia.

Se vorrete acquistare un Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro molto probabilmente dovrete recarvi in USA, Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone o Taiwan. Sono solamente questi i Paesi in cui i Pixel che saranno lanciati questo autunno sono al momento pubblicizzati, segno che ci fa presumere che anche questa volta l’Italia rimarrà a bocca asciutta.

Proprio in questo momento in cui l’hype per i nuovi Googlefonini non è mai stato così alto, come ha dimostrato anche il risultato del nostro sondaggio. Una delusione che speriamo non trovi conferma con l’annuncio ufficiale dei due prodotti questo autunno, anche se non dovremmo illuderci.

Non è la prima volta che l’Italia è esclusa dalla lista dei Paesi in cui sono liberamente venduti gli smartphone Google, è accaduto in precedenza anche con altri Pixel e prima di essi alcuni Nexus.

Come discusso nelle settimane passate la probabilità che questo accadesse era nell’aria. L’uso di un chip realizzato ad-hoc e di sensori fotografici di fascia alta, entrambe componenti difficili da reperire durante la carestia di chip più grande della storia, ci aveva fatto intuire che di Pixel 6 e Pixel 6 Pro non ne saranno prodotti moltissimi.

Ci avevamo quindi visto giusto quindi, una conferma che però ci ha lasciato con l’amaro in bocca…