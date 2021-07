Google, hai una grande occasione… Non sprecarla!

È arrivato il momento di tirare le somme. La scorsa settimana vi abbiamo chiesto qual è per voi lo smartphone più atteso della seconda metà del 2021 e devo ammettere che il risultato del sondaggio mi ha lasciato davvero senza parole.

Sembra che quest’anno Google abbia una grande occasione e speriamo non vada sprecata.

Il sondaggio durato per tutta l’intera settimana non lascia dubbi: Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono i due smartphone più attesi dai lettori di MobileLabs nella seconda parte del 2021, con il 26,8% dei voti.

I due dispositivi che dovrebbero essere presentati nel periodo di ottobre rappresentano sicuramente un cambio di marcia per l’azienda americana. Dopo aver annunciato Pixel 5 lo scorso anno con un hardware di fascia media che ha convinto ma non entusiasmato i più esigenti, secondo alcuni affidabili rumor Big G sembra voler dare finalmente una svecchiata alla propria lineup di smartphone.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, non solo avranno un design completamente originale e rinnovato che abbiamo potuto già scoprire grazie a dei render basati su immagini reali, ma arriveranno sul mercato con alcune caratteristiche molto interessanti che a quanto pare hanno attirato anche la vostra attenzione.

Si parla di pannello P-OLED a 120Hz, lettore di impronte integrato nel display (una prima per Google), un nuovo sensore fotografico principale da 50MP (dopo quattro generazioni di perfezionamento del vecchio da 12MP) e tutte le lenti secondarie che possono servire, compreso un periscopio con zoom ottico 5x o 10x sul modello Pro dotato di sensore da 48MP.

C’è solo un piccolo, minuscolo cavillo: dobbiamo sperare che l’azienda voglia effettivamente vendere lo smartphone anche nel nostro Paese. Google Pixel 5 non è infatti sbarcato nel Bel Paese e non è nemmeno la prima volta che viviamo una situazione del genere, ricordiamoci del primo Pixel e di alcuni Nexus.

Pixel 6 e 6 Pro dovrebbero utilizzare per la prima volta in assoluto un chip proprietario realizzato da Google e chiamato con il nome in codice Whitechapel. Secondo i rumor si tratta di un chip a 5nm prodotto nelle fonderie TSMC e, vista la forte carenza di chip che stiamo vivendo, non è scontato che Google sia riuscita a produrne in quantità sufficienti da poter distribuire i due nuovi terminali in tutto il mondo, è tutto ancora da verificare.

Tornando al nostro sondaggio, al secondo posto nella classifica troviamo la serie Apple iPhone 13 con il 13,7% dei voti, famiglia di smartphone che mi aspettavo avrebbe guadagnato la testa della graduatoria. Medaglia di bronzo per Xiaomi Mi MIX 4 (12,7%), smartphone che riempie le bocche dei leaker da ormai diversi anni ma che non è ancora confermato esista sul serio.

La serie Huawei P50 per poco non ha ottenuto una posizione iridata con solo il 10,2% dei voti, tuttavia il suo posizionamento al quarto posto della classifica denota comunque un discreto interesse per il brand da parte degli utenti per i primi smartphone che verranno lanciati con HarmonyOS.

Segue un trittico di prodotti Samsung: Galaxy S21 FE (7%), Galaxy Z Fold 3 (5,3%) e Galaxy Z Flip 3 (4,5%), con questi ultimi due che dovrebbero essere annunciati ad agosto mentre il flagship economico che dovrebbe arrivare sul mercato entro fine anno.

Pareggiano gli smartphone top di gamma Sony per il 2021 con il 3,8% dei voti sia per Xperia 5 III che per Xperia 1 III. In coda OnePlus 9T (3,5%), Honor 50 (3,5%), seguiti dal vociferato ma probabilmente ancora lontano Google Pixel Fold (2,8%) e dalla ancora dubbia serie di prodotti Nokia X60 (0,7%).

L’1% di voi non ha proprio capito lo scopo del sondaggio ed ha votato per “Riconoscimento IMPRONTE DIGITALI su iPhone 13“, sottolineando l’interesse per una funzione che probabilmente non vedremo sui prossimi prodotti Apple ma soprattutto inserendola in un contesto in cui non aveva senso essere nominata.

Voi per cosa avete votato? Vi ritrovate in questi risultati?