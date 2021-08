Google mostra i Pixel 6 annunciando il suo primo SoC

Basta rumor e fughe di notizie! Con un colpo di scena del tutto inaspettato, l’azienda americana colosso delle ricerche ha ufficializzato l’arrivo questo autunno di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mossi dal primo SoC per smartphone del brand che sarà chiamato Google Tensor.

Google ha annunciato che per mettere le mani su Pixel 6 e Pixel 6 Pro ci sarà bisogno di attendere ancora qualche tempo e che le specifiche complete ed i prezzi verranno annunciati solo durante l’evento di presentazione dedicato. Tuttavia ha voluto confermare al mondo il design che abbiamo già potuto intravvedere nelle scorse settimane grazie alle indiscrezioni che sono circolate sul web e il nome del nuovo chip che li muoverà!

Google Pixel 6 avrà una cornice realizzata in alluminio opaco mentre Pixel 6 Pro avrà una struttura sempre in alluminio ma con finitura lucida. Nelle immagini condivise dal brand sia sul proprio blog ufficiale che sui propri profili social possiamo vedere diverse colorazioni dei due smartphone, molto originali e attraenti, che tuttavia non sappiamo se saranno tutte disponibili al lancio.

La nuova “Camera bar” nella parte posteriore ospiterà le fotocamere e diventerà di certo uno degli elementi più riconoscibili del design dei due dispositivi.

Quello che fino a questo momento era conosciuto con il nome in codice Whitechapel arriverà sul mercato come Google Tensor, il primo SoC per smartphone progettato interamente dalla casa americana. Google afferma che questo chip è pensato appositamente per portare ad un nuovo livello l’esperienza Pixel, permettendo l’esecuzione di “modelli AI e ML più potenti” per migliorare l’esperienza fotografica, le conversazioni e molto altro ancora.

Ovviamente il tutto sarà condito da Android 12 e dal nuovo linguaggio grafico Material You che permetterà un’estrema personalizzazione dell’esperienza di ogni singolo utente.

Il CEO dell’azienda Sundar Pichai afferma di non vedere l’ora di svelare al mondo cosa il nuovo chip Tensor sarà in grado di fare a bordo dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, affermando che l’azienda è al lavoro su questa soluzione da quattro anni mentre allo stesso tempo si è basata su oltre due decadi di esperienza di Google nella computazione.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it’s our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwy

— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 2, 2021