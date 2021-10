Pixel 6 Pro senza più segreti: fotocamera testata sul campo

Per l’uscita di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i nuovi smartphone con a bordo il chip proprietario Tensor, Google ha voluto fare le cose in grande: la campagna di marketing dell’azienda di Mountain View spazia infatti da video a spazi espositivi, fino ad arrivare a incentivi di preordine assai poco convenzionali. Nonostante questi sforzi, sono stati tuttavia i molteplici leak sulle specifiche tecniche di Pixel 6 e Pixel 6 Pro a destare un grande interesse per questi nuovi device.

Ormai Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno ben pochi segreti: nelle ultime settimane il canale This is Tech Today aveva fatto trapelare un leak che riportava il listino prezzi di entrambi i dispositivi, mentre il team di XDA Developers ha analizzato il file APK della versione della Google Camera installata su Pixel 6 Pro per estrarre utilissime nozioni sulle caratteristiche hardware e le funzionalità software del dispositivo.

Sempre sulle fotocamere si concentra l’ultimo leak, proveniente ancora una volta da Brandon Lee del canale This is Tech Today. In un recente video, Lee mostra una serie di file immagine e video che sembrerebbero provenire proprio da Pixel 6 Pro, più precisamente da un prototipo del dispositivo nelle mani di un tester residente in Nigeria, lo stesso che il mese scorso aveva condiviso il primo video hands-on del device.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.

FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021