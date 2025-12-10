Google ha rilasciato un aggiornamento minore ma significativo per l'applicazione Pixel Camera, portandola alla versione 10.2. La novità principale riguarda un ripensamento nell'ordine dei controlli rapidi per la regolazione manuale dell'esposizione, invertendo una scelta progettuale introdotta appena due mesi fa con il redesign Material 3 Expressive. Si tratta dell'ennesimo esempio di come anche i giganti del tech stiano ancora perfezionando l'ergonomia delle interfacce fotografiche sui dispositivi mobile, un aspetto cruciale per l'esperienza utente in un segmento dove la fotografia computazionale è diventata il principale campo di battaglia tra produttori.

Il sistema dei controlli rapidi, introdotto da Google lo scorso anno, permette agli utenti di accedere rapidamente a regolazioni manuali toccando il mirino: sulla sinistra e sulla destra compaiono slider per bilanciamento del bianco, luminosità e ombre. Con la versione 10.1 distribuita a ottobre 2024, Google aveva invertito l'ordine posizionando prima lo slider delle ombre e successivamente quello della luminosità, modificando anche le icone circolari presenti nelle maniglie di trascinamento per adeguarsi al nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive.

La versione 10.2.095.834499094.08 ripristina l'approccio precedente, riportando la luminosità come primo controllo seguito dalle ombre. L'interfaccia torna quindi alla configurazione originale sia nell'ordine dei controlli che nell'aspetto visivo degli elementi grafici. Una scelta che suggerisce come Google abbia raccolto feedback dalla community fotografica o dai dati telemetrici, concludendo che l'ordine iniziale fosse più intuitivo per la maggioranza degli utenti.

L'aggiornamento di dicembre 2025 riporta miglioramenti generali alla stabilità della fotocamera in condizioni specifiche per tutta la gamma Pixel 9, fino al Pixel 10 Pro Fold

Al di là di questa modifica all'interfaccia, l'aggiornamento non introduce altre funzionalità evidenti. Le note di rilascio dell'update di dicembre 2025 menzionano genericamente miglioramenti alla stabilità della fotocamera in determinate condizioni per l'intera lineup che va dal Pixel 9 al Pixel 10 Pro Fold, senza specificare quali scenari d'uso siano stati ottimizzati. Si presume che si tratti di correzioni per crash o comportamenti anomali riscontrati in situazioni edge-case.

Prodotto in caricamento

Al momento della pubblicazione, il rollout della Pixel Camera 10.2 non ha ancora raggiunto la distribuzione capillare tramite Play Store, seguendo il consueto approccio graduale di Google per gli aggiornamenti alle applicazioni di sistema. Gli utenti più impazienti possono verificare manualmente la disponibilità accedendo alla pagina dell'app nello store, mentre la distribuzione automatica dovrebbe completarsi nei prossimi giorni su scala globale, Italia compresa.

Questo continuo affinamento dei controlli manuali riflette la strategia di Google di rendere le regolazioni fotografiche avanzate più accessibili agli utenti non professionisti, senza sacrificare la semplicità d'uso che caratterizza l'esperienza Pixel. La fotografia computazionale sui dispositivi Google si basa principalmente su algoritmi automatici, ma l'azienda riconosce sempre più l'importanza di offrire controlli granulari per chi desidera intervenire creativamente sulle proprie immagini prima ancora dello scatto.