Prezzo TOP sulla Mi Band 8, lo paghi soli 36€!

Negli ultimi anni, il mercato delle smartband ha registrato una crescita significativa, con sempre più persone che optano per questi dispositivi per monitorare la propria salute e l'attività fisica, oltre a gestire notifiche e altro ancora senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Tra le preferite assolute c'è sicuramente la Mi Band di Xiaomi, e oggi su Amazon potete trovare il suo modello più recente, la Mi Band 8, a soli 36,09€ invece di 39,99€, per uno sconto del 10%!

Mi Band 8, chi dovrebbe acquistarla?

La Mi Band 8 di Xiaomi è la scelta ideale per gli amanti del fitness e per chi ha uno stile di vita attivo, preferendo una smartband rispetto a uno smartwatch tradizionale per la sua sobrietà, compattezza e maggiore autonomia. Con oltre 150 modalità sportive supportate, copre una vasta gamma di attività fisiche, dalla corsa al nuoto, offrendo un'analisi dettagliata dei dati di allenamento. Inoltre, la sua batteria dura fino a 16 giorni e la sua resistenza all'acqua fino a 5 ATM la rendono perfetta per un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni di ricarica frequente o danni causati dall'immersione in acqua.

Questo modello, il più recente della linea, vanta un touchscreen AMOLED da 1,62'' con sensore di luce ambientale per una regolazione automatica della luminosità e una frequenza di aggiornamento di 60Hz per un'esperienza d'uso estremamente fluida. Tra le sue numerose funzionalità ci sono il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della saturazione dell'ossigeno nel sangue, garantendo un controllo costante della salute sia per gli sportivi che per coloro che non lo sono. Ovviamente, non mancano funzionalità tradizionali come sveglie, ricezione di notifiche e chiamate, timer e molto altro.

Insomma, l'offerta odierna per la Mi Band 8 rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca una smartband sportiva, alla moda e ideale sia per il monitoraggio della salute che per la gestione di chiamate e notifiche direttamente dal polso. Vi conquisterà per le sue funzionalità complete, il design elegante e l'ottimo rapporto qualità-prezzo!

Vedi offerta su Amazon