Grandi novità in casa Qualcomm Technologies. La nota azienda ha oggi annunciato l’ultima novità che si aggiunge alla sua serie 7, ovvero la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 780 5G.

Progettata per offrire potenti prestazioni AI e una brillante acquisizione della fotocamera supportata dal triplo ISP Qualcomm Spectra 570 e dal Qualcomm AI Engine di sesta generazione, la nuova piattaforma consente una selezione di caratteristiche di livello premium per la prima volta presenti nella serie 7, rendendo le esperienze di prossima generazione più ampiamente accessibili.

Grazie al triplo Image Signal Processor, Snapdragon 780G riesce a catturare frame da tre fotocamere contemporaneamente, offrendo tre diverse immagini catturate da obiettivi zoom, wide e ultra-wide in una sola volta. Questa piattaforma vanta anche una nuova architettura a bassa luminosità che alimenta foto di qualità professionale in qualsiasi condizione di luce.

Gli utenti, inoltre, possono anche scattare in maniera professionale con video HDR10+ catturando oltre un miliardo di sfumature di colore. Il nuovo 4K HDR con HDR capture consente scenari di fotografia computazionale con incredibili miglioramenti al colore, al contrasto e al dettaglio per foto brillanti.

Snapdragon 780G è alimentato dalla sesta generazione di Qualcomm AI Engine con il processore Qualcomm Hexagon 770 che offre fino a 12 AI TOPS, con un miglioramento 2x rispetto al suo predecessore.

Ora, ogni connessione, videochiamata e telefonata sono migliorate dall’AI per consentire casi d’uso come la soppressione del rumore basata sull’AI e migliori interazioni dell’assistente vocale basate sull’AI. La piattaforma è ulteriormente migliorata dal Qualcomm Sensing Hub di seconda generazione, che integra un processore AI dedicato a basso consumo per l’elaborazione audio.

Ma non è tutto, perché Snapdragon 780G è completamente ottimizzato con una suite di caratteristiche selezionate Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, progettato per garantire un’esperienza senza pari nei giochi AAA ai giocatori da mobile.

Snapdragon 780G, infine, dispone anche di un sistema Snapdragon X53 5G Modem-RF ottimizzato con velocità di download di picco di 3,3Gbps su frequenze sub-6 GHz. Questa piattaforma porta il Wi-Fi 6 premium e le caratteristiche audio Bluetooth offerte su Snapdragon 888 alla serie 7, per la prima volta, compresa la tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound, lanciata recentemente.

Grazie al sistema di connettività Qualcomm FastConnect 6900, lo Snapdragon 780G supporta velocità impareggiabili di Wi-Fi 6 di classe multi-gigabit (fino a 3,6 Gbps), latenza bassa di classe VR e capacità robusta. Inoltre, con il supporto di Wi-Fi 6E, Snapdragon 780G è in grado di estendere questo set di funzionalità avanzate al potente spettro di 6 GHz mentre guadagna lo slancio in tutto il mondo.

I dispositivi con a bordo il nuovissimo Snapdragon 780G dovrebbero essere disponibili nel secondo trimestre del 2021.