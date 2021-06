Qualcom Snapdragon 888 Plus 5G ufficiale, il chip più veloce migliora ancora!

Se pensate che non ci sia bisogno di un aggiornamento del chip per dispositivi mobili più potente del mondo Android, non siete della stessa idea di Qualcomm. In occasione del MWC 2021, l’azienda di San Diego ha appena annunciato l’arrivo di Snapdragon 888 Plus 5G, il nuovo chip che sarà alla base dei top di gamma della seconda metà dell’anno!

Lo Snapdragon 888 Plus 5G è l’ormai atteso refresh di metà anno che ci aspettiamo per il chip top di gamma dell’azienda americana. Il nuovo SoC e lo Snapdragon 888 5G che ormai abbiamo imparato a conoscere, sommati sono alla base di oltre 130 diversi dispositivi, contando quelli già annunciati e quelli attualmente ancora in sviluppo.

Rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon 888 Plus include nella propria CPU un core principale Kryo 680 (basato su ARM Cortex-X1) dalla frequenza massima di circa 3,0GHz (2,995GHz se vogliamo essere precisi) e la sesta generazione di Qualcomm AI Engine in grado di raggiungere 32 TOPS di prestazioni nei compiti relativi all’intelligenza artificiale, un incremento di prestazioni che supera il 20%. Non cambiano invece il processo produttivo, ancora una volta realizzato a 5nm nelle fonderie TSMC, e la GPU Adreno 660.

Lato connettività è presente un modem 5G Qualcomm Snapdragon X60 di terza generazione e la presenza del Qualcomm FastConnect 6900 Mobile Connectivity System assicura la possibilità di sfruttare le reti Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, oltre a garantire un’ottima esperienza audio Bluetooth.

Il triplo processore di immagine (Triple ISP) Qualcomm Spectra 580 è in grado di registrare le informazioni in arrivo da tre sensori fotografici in contemporanea grazie alle capacità di elaborazione parallela che raggiungono i 2,7 gigapixel al secondo. Qualcomm Snapdragon 888 Plus supporta la registrazione video in 8K e display dalla risoluzione QHD fino a 144Hz.

Ovviamente non può mancare il supporto alla suite di funzioni Snapdragon Elite Gaming, la quale garantisce un’esperienza di gioco di altissimo livello.

“Snapdragon è sinonimo di esperienze Android premium. Il nostro ultimo flagship Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform aiuterà a fornire l’intrattenimento premium, la connettività e le esperienze di gioco che gli utenti meritano” ha affermato Christopher Patrick, senior vice president e general manager del mobile handset business di Qualcomm Technologies, Inc. “Siamo entusiasti di vedere gli OEM lanciare con prodotti basati sulla nostra piattaforma più performante“.

I primi dispositivi dotati di Snapdragon 888 Plus dovrebbero essere annunciati nel terzo trimestre del 2021. Tra questi, leggendo tra le citazioni inviate dai vari OEM a Qualcomm per festeggiare il lancio della piattaforma, dovremmo trovare la serie Honor Magic 3 e un nuovo ROG Phone di Asus, o per lo meno una versione aggiornata nelle specifiche dello smartphone che conosciamo.

“Siamo lieti di vedere che la collaborazione tra Honor e Qualcomm Technologies fa un altro passo avanti. I progressi rivoluzionari che vediamo nel nuovo Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform lo rendono perfetto per il prossimo flagship della serie Magic3 di Honor” ha detto Fang Fei, presidente della linea di prodotti di Honor Device Co. “Le prestazioni leader del settore della piattaforma e i miglioramenti nell’AI ci danno la flessibilità per creare un’esperienza mobile che soddisferà le esigenze anche degli utenti più esigenti. La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies ci permetterà di offrire le esperienze migliori della categoria nella serie Magic, la quale stabilisce nuovi standard del settore per l’innovazione dei flagship, e non vediamo l’ora che tutti lo provino di persona“.

“Portare la migliore esperienza di gioco agli utenti è sempre la missione principale di ROG. Utilizzando l’ultima piattaforma mobile Snapdragon 888 Plus 5G nel ROG Phone, ci assicuriamo che le sue prestazioni complessive siano portate al livello successivo“, ha dichiarato Bryan Chang, direttore generale della business unit smartphone di Asus.