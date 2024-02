TCL vuole portare il 5G in tutte le tasche, gli smartphone del MWC partono da 69€

TCL ha ancora una volta attirato l'attenzione con le sue ultime offerte presentate al Mobile World Congress 2024. L'evento ha visto la presentazione di una vasta gamma di dispositivi, a ulteriore conferma dell'impegno di TCL nel rendere la tecnologia 5G più accessibile agli utenti di tutto il mondo.

"Il 2024 segna una nuova fiducia nel nostro viaggio come giovane marchio di telefonia mobile, mentre ci spingiamo oltre per rendere la tecnologia più umana e ampliare le nostre offerte agli utenti", ha dichiarato Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. "Oggi abbiamo lanciato la nostra gamma più completa di dispositivi NXTPAPER e il nostro portafoglio 5G, offrendo una gamma più ampia di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti e garantendo l'accessibilità per tutti". Dai più recenti dispositivi NXTPAPER 3.0 e relativi tablet ottimizzati per gli occhi umani ai nuovi smartphone della serie 50 e agli avanzati router intelligenti connessi che potenziano la connettività 5G, il nostro portafoglio è progettato per entrare in sintonia con ogni stile di vita".