realme 12 Pro+ recensione, sembra un flagship super chic!

Il realme 12 Pro+ è l'ultimo nato della popolare serie numerica dell'azienda, posizionato come smartphone di punta per il nostro Paese. Al prezzo iniziale di 499,99 euro (con uno sconto previsto al lancio che lo porta a 399,99 euro), il realme 12 Pro+ porta aggiornamenti significativi, soprattutto nel reparto fotocamera con l'inclusione di un teleobiettivo a periscopio. Basterà per convincervi a sceglierlo nel competitivo mercato di fascia medio-alta?

Servono più smartphone così!

Il realme 12 Pro+ mantiene la recente tradizione del brand di utilizzare pelle sintetica e un design ispirato agli orologi di lusso, introdotta nella precedente iterazione, la serie realme 11 Pro. Il design riceve marginali ma piacevoli miglioramenti, come nuovi colori, un modulo fotocamera ridisegnato e finiture dorate a contrasto. Lo smartphone colpisce per il suo look premium che nasconde molto bene il suo essere un medio gamma.

Il retro morbido garantisce una presa comoda e salda, mentre la sua relativa leggerezza per la dimensione, pari a 196 grammi, garantisce il comfort durante l'uso prolungato. Degna di nota è l'attenzione alla pulizia dello smartphone, il quale vanta una scocca con bassa tensione superficiale e proprietà idrofobiche in grado di affrontare 30 diversi tipi di macchie. La variante di colore Submarine Blue, ricevuta per questa recensione, nasconde efficacemente le impronte digitali anche se trattiene un po' di polvere.

Il modulo circolare della fotocamera, pur sporgendo notevolmente, mostra scelte di design ponderate con una forma arrotondata che impedisce allo smartphone di dondolare quando è appoggiato su una superficie piana. L'azienda, insieme al designer Ollivier Savéo, si è ispirata agli elementi pregiati presenti negli orologi tradizionali dei grandi brand.

Caratteristiche standard come gli angoli curvi, ma anche il bilanciere del volume e il pulsante di accensione comodamente posizionati, contribuiscono all'usabilità complessiva. L'aggiunta della certificazione IP65 è un bel bonus che il realme 11 Pro+ non aveva.

Top di gamma o no, il display vi convincerà

Il realme 12 Pro+ vanta un display AMOLED curvo da 6,7 pollici con foro centrale per la fotocamera, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Nonostante la luminosità di picco di 950 nit, il display può essere percepito come leggermente sottotono se paragonato ad un top di gamma moderno, soprattutto alla luce diretta del sole. Tuttavia, la ricchezza dei colori e gli impressionanti angoli di visione compensano questo aspetto, offrendo un'esperienza visiva piacevole sia all'interno che all'esterno. Inoltre, non è da dimenticarsi il fatto che questo dispositivo costa da 2 a 3 volte di meno di uno dei flagship di ultima generazione.

L'ottimizzazione ProXDR, tecnologia portata sul mercato dalla casa madre Oppo ed equivalente ma non compatibile con lo standard UltraHDR di Google, migliora la visibilità e fa emergere colori più brillanti nelle fotografie. L'inclusione della modulazione dell'illuminazione tramite PWM a 2160Hz riduce lo sfarfallio, contribuendo a ridurre l'affaticamento degli occhi. Il supporto HDR10 migliora lo streaming di contenuti tramite le più famose piattaforme, anche se limitato alla risoluzione FHD su Netflix e YouTube. Gli speaker stereo Hi-Res con supporto a Dolby Atmos aggiungono una componente audio coinvolgente all'esperienza visiva.

La sicurezza è garantita da un lettore di impronte digitali ottico integrato nel display, che assicura uno sblocco rapido e sicuro del dispositivo. L'unico appunto che possiamo fare riguarda la sua posizione, un po' troppo in basso per essere raggiunto comodamente senza modificare la presa.

L'asso nella manica è teleobiettivo a periscopio

Il realme 12 Pro+ si dimostra particolarmente capace nel reparto fotocamere, sfoggiando una configurazione posteriore con un sensore primario da 50MP Sony IMX890, lo stesso che troviamo in smartphone di fascia più alta come ROG Phone 8 Pro, OnePlus 12R e Oppo Find X6, una fotocamera ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo a periscopio con sensore OmniVision OV64B da 64MP, che consente uno zoom ottico 3x.

Lo zoom ottico, equivalente a una lunghezza focale di 71 mm, cattura immagini lodevoli con una buona gamma dinamica e colori ben riprodotti in condizioni di luce diurna. Nonostante le dichiarazioni di uno zoom digitale fino a 120x, l'usabilità pratica oltre lo zoom 10x-15x diminuisce molto in fretta. Rispetto alla quasi totalità degli smartphone suoi diretti concorrenti, però, il realme 12 Pro+ può vantare una lente teleobiettivo dedicata e questo lo posiziona un passo avanti in termini di qualità per le foto zoomate.

L'obiettivo ultragrandangolare da 8MP si comporta in modo affidabile in ambienti ben illuminati, ma fatica in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore primario fa il suo lavoro in modo egregio, mentre mantiene dettagli e nitidezza di alto livello in varie condizioni di illuminazione.

La modalità ritratto presenta occasionali incongruenze e, in alcune condizioni più difficili, le immagini potrebbero risultare troppo (o troppo poco) elaborate. Possiamo di fatto ricondurre tutti i punti deboli delle fotocamere di questo smartphone ad un'elaborazione software che ha bisogno di ancora un po' di lavoro di ottimizzazione, cosa che purtroppo è più visibile nei brand minori che non possono investire troppe risorse su questa caratteristica.

Nel complesso, ad ogni modo, le foto scattate dal realme 12 Pro+ sono abbastanza piacevoli ed in linea con le esigenze del mercato in questa fascia di prezzo, superando persino la quasi totalità dei concorrenti in scene specifiche. Parlando di fotocamere, il realme 12 Pro+ ha davvero qualcosa di concreto in più rispetto ai suoi avversari.

L'introduzione dell'OIS anche nella fotocamera teleobiettivo migliora la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo il rumore e aumentando la stabilità durante lo scatto. La modalità notturna produce risultati più puliti della lunga esposizione che si attiva con il buio automaticamente. Nonostante l'assenza di una modalità macro dedicata, il teleobiettivo può essere utilizzato per scatti ravvicinati. Altre caratteristiche includono la modalità Street e la modalità Starry per l'astrofotografia.

Per i selfie e le videochiamate, la fotocamera frontale da 32MP offre buone tonalità della pelle, ma può presentare un po' di rumore nelle scene più buie.

Processore moderno e autonomia rispettabile

Il realme 12 Pro+ è mosso dal chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, il quale offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane. Pur gestendo adeguatamente il multitasking e i giochi, si rivolge più agli utenti occasionali che ai power user e ai gamer.

Questa piattaforma non è potente come lo Snapdragon 7+ Gen 2 e nemmeno come il 7 Gen 1 originale, ma offre un aumento delle prestazioni rispetto al Dimensity 7050 all'interno del realme 11 Pro+. Inoltre, il chip scelto per il realme 12 Pro+ è di fattura moderna ed è realizzato nelle fonderie a 4nm di TSMC per un'efficienza ancora migliore.

Sono disponibili due configurazioni di RAM e memoria interna (UFS 3.1): 8GB/256GB, 12GB/512GB. La connettività 5G su entrambe le SIM, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6 completano un pacchetto più che sufficiente ed in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti anche lato connettività.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%) Nothing Phone (2) 1743 4589 1040354 3017497 2779 (16,60 fps) 2805 - 1695 (60,4%) OnePlus Nord 3 5G 1060 3240 917692 1427383 2326 (13,90 fps) 2327 - 1217 (52,3%) POCO F5 1246 4205 945848 1208210 1965 (11,80 fps) 1970 - 1964 (99,7%)

La batteria da 5.000mAh del realme 12 Pro+ offre una durata rispettabile, con una media di circa 7-8 ore di schermo acceso con un utilizzo misto. Il test della batteria PCMark Work 3.0 Battery ha restituito un punteggio davvero buono di quasi 18:00 ore (17:59 ore per la precisione). Il caricabatterie rapido da 67W in dotazione consente una ricarica completa in circa un'ora tramite la porta USB Tipo-C 2.0 dello smartphone, velocità in linea con gli standard del settore e persino più veloce di quanto possibile con molti flagship Apple e Samsung.

Software

Con la realme UI 5.0 basata su Android 14, l'esperienza software è più pulita con meno app preinstallate rispetto al suo predecessore, anche se comunque ce ne sono ancora un po' troppe per i miei gusti.

La realme UI 5.0 è praticamente identica in tutto e per tutto alla ColorOS 14 di Oppo e a OxygenOS 14 di OnePlus, se non per piccoli ritocchi. Questa è una cosa positiva, in quanto il software di Oppo si è sempre dimostrato ricco di funzionalità, molto personalizzabile e decisamente fluido e reattivo.

Anche in questo caso dal punto di vista delle prestazioni, il software è scattante e mostra sempre animazioni morbide e piacevoli alla vista. Non abbiamo assolutamente lamentele a riguardo.

Come già notato in modelli precedenti, troverete lo Store delle applicazioni di realme insieme al Google Play Store. Gli utenti che si avvicinano per la prima volta al marchio potrebbero trovarsi spaesati non conoscendo la differenza, un'aggiunta che era evitabile nel nostro mercato.

Non ci sono molte novità particolarmente degne di nota con la nuova realme UI 5.0, a parte i suggerimenti intelligenti per le funzioni del dispositivo e la nuova Flash Capsule. Flash Capsule è di fatto la versione realme della Dyanmic Island, in cui i timer e le notifiche appaiono nella parte superiore dello schermo.

Il vantaggio software di realme 12 Pro+ rispetto a molti concorrenti sta nel fatto di arrivare sul mercato già con l'ultima versione di Android e, grazie alla promessa di due anni di aggiornamenti software principali e di tre anni di aggiornamenti di sicurezza che aumentano la longevità del dispositivo, sarà supportato fino ad Android 16.