OnePlus 12R: OK, il prezzo è giustissimo! | Recensione

In un mondo dominato dai prodotti di fascia alta i cui prezzi stanno piano piano raggiungendo le stelle, OnePlus ha deciso di portare sul mercato quello che potrebbe essere lo smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo ad oggi disponibile sul mercato.

A parte qualche piccolo compromesso, accettabile a questa cifra, OnePlus 12R potrebbe essere la proposta più sensata per chi vuole un dispositivo nuovo, potente e che non costi una fortuna.

L'hardware che vi aspettate e forse pure meglio!

A livello estetico, il OnePlus 12R si inserisce perfettamente nella lineup di prodotti dell'azienda che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli ultimi due anni. Sembra moltissimo un OnePlus 12, ma più snello e leggero. In pratica un OnePlus 11 leggermente più grande, si parla di frazioni di millimetro, in ogni direzione. Questo non stupisce, in quanto condivide con quest'ultimo la maggior parte delle caratteristiche.

La scocca posteriore è realizzata in vetro spazzolato, con delle linee verticali che sono visibili con la giusta angolazione della luce ma non sono così evidenti al tatto. La colorazione da noi ricevuta è di un colore grigio scuro tempestato di minuscoli brillantini. Al tatto il pannello posteriore di OnePlus 12R sembra quasi gommato, aiutando ad avere sempre una presa sicura sul dispositivo.

Sul retro sporge leggermente il modulo contenente le fotocamere, anche se non così tanto come sui modelli 12 e 11. Questo dettaglio accenna a uno dei compromessi da accettare acquistando questo prodotto, ma ne parleremo più avanti.

Le cornici in alluminio sono sempre grigie e hanno una finitura satinata, cosa che come saprete apprezzo molto di più rispetto alle alternative lucide. Il tasto di accensione ed il bilanciere del volume sono ben posizionati sul lato destro per essere facilmente raggiungibili con il pollice. Dal lato opposto si trova il famoso selettore di modalità della suoneria che da anni contraddistingue i prodotti OnePlus (salvo rare eccezioni).

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Con un display da 6,78" ed un peso di oltre 200g non è uno smartphone compatto e adatto a chi cerca un prodotto in grado di sparire in tasca. Sorprendentemente, tuttavia, è abbastanza facile da maneggiare anche solo con una mano.

Il pannello di vetro a protezione dello schermo è in Gorilla Glass Victus 2, un miglioramento rispetto alla prima generazione di Gorilla Glass Victus che si trova sul OnePlus 11. Il motorino dedicato alla vibrazione è un po' meno potente rispetto a quello del nuovo top di gamma, ma è comunque molto reattivo e preciso. Fa un suono un po' metallico ma rimane comunque uno dei migliori che abbiamo mai provato, soprattutto se prendiamo per un confronto non i top di gamma ma gli altri smartphone presenti nella stessa fascia di mercato di OnePlus 12R.

La certificazione contro l'ingresso di acqua e polvere segue lo standard IP64, esattamente come il flagship OnePlus del 2023.

Il OnePlus 12R è stato equipaggiato con un pannello AMOLED LTPO dalla risoluzione leggermente minore (1264 x 2780 pixel contro i display 1440p di OP11 e OP12), cosa che però durante l'uso si fa abbastanza fatica a notare. Condivide con il nuovo top di gamma gli altissimi valori di luminosità di 1600 nit (HBM) e 4500 nit di picco.

Come già discusso nella recensione del OP12 e del Samsung Galaxy S24 Ultra, questi valori di picco sono probabilmente calcolati in una finestra davvero molto piccola e non vi devono ingannare. Ad ogni modo, il display di OnePlus 12R è di qualità davvero elevata ed è un piacere per gli occhi in qualsiasi tipo di occasione.

La tecnologia LTPO gli permette di variare la propria frequenza in modo automatico e reattivo tra 1Hz e 120Hz, mentre sono supportati sia i contenuti HDR10+ che quelli Dolby Vision. In sostanza, non c'è davvero motivo di lamentarsi dello schermo di OnePlus 12R, il quale mostra specifiche in grado di rivaleggiare con, o persino superare, praticamente tutti i flagship moderni.

Il lettore di impronte digitali ottico nascosto nella parte bassa del display è in linea con tutti quelli visti nel corso degli ultimi anni. Abbastanza preciso e veloce, non è stato migliorato né peggiorato rispetto ai modelli precedenti o molti degli avversari.

Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 8 Gen 2, il chip top di gamma della lineup di Qualcomm dello scorso anno. Si tratta di un chip che conosciamo molto bene, incredibilmente potente ed abbastanza efficiente, in grado di soddisfare qualsiasi genere di esigenza. Ovviamente per quanto riguarda i benchmark e la potenza bruta è un passo indietro rispetto al nuovo chip montato su OnePlus 12, ma forse per la prima volta in 10 anni che faccio questo lavoro faccio fatica a trovare un caso d'uso in cui questa differenza di velocità si noti. Certamente gli emulatori possono essere spinti di più sul nuovo modello ed i tempi di caricamento di alcuni giochi potrebbero essere leggermente minori, ad ogni modo non vi potrete lamentare di questo 12R.

Le memorie RAM sono di tipo LPDDR5X, le stesse del vecchio flagship, mentre lo storage interno non espandibile è di tipo UFS 3.1 (non 4.0 come inizialmente comunicato), unico vero passo indietro rispetto a OnePlus 11.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test OnePlus 12R 1106 4215 1325556 5395 (20,52 fps) 5396 - 5368 (99,5%) 3684 (22,06 fps) 3671 - 2471 (67,3%) OnePlus 12 964 4811 1601520 8576 (32,61 fps) 8602 - 4729 (55%) 4749 (28,44 fps) 4820 - 2727 (56,6%) OnePlus 12 (Alte prestazioni) 2176 6555 1713729 8474 (32,22 fps) 8472 - 4759 (56,2%) 4801 (28,75 fps) 4761 - 2731 (57,4%) OnePlus 11 1286 4672 1136977 - - 3589 (21,50 fps) 3618 - 1505 (41,6%) Google Pixel 8 Pro 1585 3562 762441 - - 2412 (14,45 fps) 2411 - 1601 (66,4%)

La connettività è uno degli aspetti curati con un occhio di riguardo da Qualcomm. OnePlus 12R dispone del Wi-Fi 7, del BT 5.3, supporta due SIM entrambe in 5G e ha ovviamente l'NFC. Manca una eSIM, ma visto il pacchetto di grande valore che si ottiene al prezzo di listino di OnePlus 12R non possiamo davvero prendercela con l'azienda per aver risparmiato su questo fronte.

Un altro aspetto su cui l'azienda ha risparmiato è sulla ricarica wireless, qui assente. Per compensare, tuttavia, OnePlus ha dotato il 12R di un sistema di ricarica SuperVOOC da 100W e una batteria da ben 5500mAh, persino più grande di quella di suo fratello maggiore!

Nei nostri test il OnePlus 12 ha ottenuto un risultato di 15:41 ore, contro le 14:17 ore di OnePlus 12. Un risultato davvero buono e soddisfacente.

Il compromesso tipico dei flagship killer

Il OnePlus 12R presenta un set di tre fotocamere posteriori, tra queste una con un sensore Sony IMX890 da 50MP, PDAF e OIS oltre che lenti con apertura f/1.8. Si tratta dello stessa fotocamera principale del OnePlus 11 dell'anno scorso. La secondaria è una fotocamera ultrawide da 8MP con un campo visivo di 112°, mentre la terza è una fotocamera macro da 2MP. Sul frontale, c'è una fotocamera per i selfie da 16MP.

L'app Fotocamera offre molte funzionalità ma è semplice da utilizzare. Diversi metodi di scatto sono nascosti nel menu "Altro", il quale include opzioni come Hi-Res, Macro, Notturna, Pano, Time-lapse, Esposizione lunga e Slow motion.

Prima di parlare delle prestazioni della fotocamera, vorremmo solo dire che questa è l'unica caratteristica che reputiamo non all'altezza di altri flagship, ma c'era da aspettarselo per il prezzo a cui OnePlus 12R è proposto.

La fotocamera principale può scattare buone foto con molti dettagli, una buona nitidezza e una precisione cromatica decente. Le opzioni di zoom 2x e 5x sono tutti semplici crop del sensore principale. In buone condizioni di illuminazione e all'aperto, il 2x non è male, ma non ci sono molti dettagli nelle immagini con zoom 5x. Quando il sole tramonta, la fotocamera principale può scattare foto piacevoli, ma c'è una perdita evidente di dettagli, soprattutto quando si effettua lo zoom digitale. La mancanza di un teleobiettivo si fa sentire.

Passando all'ultrawide, abbiamo notato qualcosa di strano quando scattavamo foto di paesaggi. Anche con una buona illuminazione, c'era sempre una certa sfocatura nelle immagini. Quando il soggetto è più vicino, l'ultrawide produce buone immagini con dettagli sufficienti. Tuttavia, questa fotocamera non risulta all'altezza in condizioni di scarsa illuminazione. Le foto presentano molto rumore e non sono realmente godibili. Il sensore da 8MP non è semplicemente all'altezza degli altri smartphone di fascia alta.

OnePlus avrebbe potuto fare a meno della fotocamera macro da 2MP e utilizzare un sensore migliore per la ultrawide, magari con AF per scattare persino immagini ravvicinate.

La fotocamera selfie scatta buone immagini con abbastanza dettagli per i social media. Tuttavia, a volte può avere problemi in condizioni di scarsa illuminazione. Per fortuna, avete a disposizione una funzione di illuminazione dallo schermo che aiuta. Gli scatti in modalità Ritratto hanno una buona rilevazione dei bordi.

Le prestazioni video sul OnePlus 12R sono buone ma non eccellenti. Potete registrare video fino a una risoluzione 4K e 60fps; tuttavia, la modalità Ultra steady è disponibile solo a 1080p e 60fps. La qualità video è abbastanza buona in condizioni di luce diurna, e la stabilizzazione è sufficiente. In condizioni di scarsa illuminazione, noterete abbastanza rumore. I colori e la gamma dinamica sono buoni dalla fotocamera posteriore principale. L'ultrawide si comporta abbastanza bene durante il giorno, mentre i video girati con la fotocamera in scenari di scarsa illuminazione presentano molto rumore. La fotocamera selfie può registrare video a 1080p 30fps e si comporta bene durante il giorno.

Poche novità in un software solido come una roccia

Lato software c'è poco da dire, non troviamo sconvolgenti novità né lato IA né per quanto riguarda le funzionalità di base. Se avete utilizzato un dispositivo OnePlus nel corso degli ultimi anni, sapete esattamente cosa aspettarvi.

La skin OxygenOS 14 basata su Android 14 è molto ben rifinita, con animazioni fluide ed una reattività generale che ci è piaciuta molto. In pratica è una derivazione del software ColorOS di Oppo, altra skin che generalmente apprezziamo tanto. Peccato che da due o tre versioni non vengano presentate novità significative, cambiamenti estetici radicali o più in generale nulla che possa far percepire i recenti smartphone come davvero nuovi rispetto ai modelli passati.

Detto questo, non abbiamo riscontrato problemi nell'utilizzo, il sistema operativo è molto stabile e piacevole, quindi non possiamo lamentarci più di tanto.

OnePlus promette 3 anni di aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza, non un record ma è comunque un tempo che reputiamo più che sufficiente.