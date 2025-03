realme 14 Pro è un'alternativa interessante al "Plus" | Recensione

realme 14 Pro: la recensione in un minuto

Il realme 14 Pro è uno smartphone di fascia media che si propone come alternativa al fratello maggiore ma a prezzo ancora più contenuto. Il suo design elegante e raffinato, disponibile con la cover posteriore in pelle scamosciata vegana o con la tecnologia di cambio colore a freddo, lo rende un dispositivo unico nel suo genere. Il display AMOLED da 6,77 pollici a 120Hz offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e neri profondi, ideale per guardare video e giocare.

Il processore MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G garantisce prestazioni fluide e un'ottima efficienza energetica, mentre la RAM espandibile dinamicamente fino a 14GB consente di gestire senza problemi anche le app più pesanti. Il comparto fotografico, seppur essenziale, include una fotocamera principale da 50MP con OIS e tecnologia 2x ISZ per zoom "lossless" 2x, in grado di catturare scatti di discreta qualità. L'enorme batteria da 6000mAh offre un'autonomia eccellente, consentendo di utilizzare lo smartphone per più di un'intera giornata senza preoccupazioni, mentre la ricarica rapida SuperVOOC a 45W permette di ricaricare il dispositivo in tempi relativamente rapidi.

Il realme 14 Pro è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone completo a un prezzo accessibile, senza rinunciare a un design accattivante. Grazie alle promozioni in corso, il realme 14 Pro diventa un'opzione ancora più interessante per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzi

Il realme 14 Pro è disponibile in due configurazioni di memoria. Il prezzo di listino per la versione 8GB+256GB è di 429,99 euro, mentre per la versione 12GB+512GB è di 479,99 euro.

Tuttavia, al momento del lancio, realme offre una promozione interessante che rende il realme 14 Pro ancora più appetibile. Dal 3 al 31 marzo, è possibile acquistare il realme 14 Pro con uno sconto di 50 euro e un cashback di 50 euro. Questo significa che la versione base può essere acquistata a soli 329,99 euro, mentre la versione con 512GB a 379,99 euro.

La promozione è valida presso i principali canali di vendita, come Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony (la versione da 256GB in promo è disponibile anche con Vodafone).

Questa offerta rende il realme 14 Pro un'opzione ancora più competitiva nel mercato degli smartphone di fascia media, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

realme 14 Pro: la recensione completa

Il realme 14 Pro è l'ultimo arrivato nella serie realme 14, una linea di smartphone che si propone di offrire un'esperienza premium a un prezzo accessibile. Questo modello, pur non raggiungendo le vette del fratello maggiore realme 14 Pro+, si presenta come un'opzione interessante per chi cerca un dispositivo completo e performante senza spendere una fortuna.

Il design del Plus, ma curvo

Il realme 14 Pro eredita dal modello Plus l'attenzione al design e la collaborazione con lo studio di design danese Valeur Designers. Il risultato è uno smartphone elegante e raffinato, disponibile nelle stesse due varianti di colore: Pearl White e Suede Grey.

La variante Pearl White è caratterizzata dalla tecnologia di cambio colore a freddo, che fa sì che gli accenti della cover posteriore passino dal dorato a un blu acceso quando la temperatura scende sotto i 16°C. Questo effetto, reso possibile dall'utilizzo di fibre termochromiche, è facilmente reversibile seppur abbia una durata limitata nel tempo (l'azienda dichiara circa 12 mesi).

La variante Suede Grey, quella che abbiamo ricevuto in prova, presenta una cover posteriore in pelle scamosciata vegana, realizzata con materiali bio-based. Questo materiale offre un tocco morbido e piacevole al tatto, oltre a essere resistente all'usura, allo sporco e a rendere lo smartphone decisamente meno scivoloso.

Entrambe le varianti sono caratterizzate da un profilo ultra-sottile, con uno spessore di soli 7,55mm per la versione Pearl White e 7,79mm per la versione Suede Grey. Eredita ddal modello superiore le certificazioni IP66/IP68/IP69.

Rispetto al realme 14 Pro+, il 14 Pro presenta un design dai bordi curvi sia nella parte frontale che sul retro, in modo da accontentare gli utenti che preferiscono questo tipo di profilo.

Il realme 14 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione 2392x1080 pixel e refresh rate massimo di 120Hz. Lo schermo offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e neri profondi, grazie anche alla copertura del 100% della gamma colori DCI-P3. La luminosità di picco di 4500 nit garantisce una buona visibilità anche in condizioni di luce solare diretta.

Un'altra caratteristica importante dello schermo è la tecnologia di oscuramento PWM a 3840Hz, che riduce l'affaticamento degli occhi durante l'utilizzo prolungato del dispositivo. Il lettore di impronte digitali ottico è integrato nello schermo e offre un riconoscimento abbastanza rapido e preciso.

Rispetto al modello Plus, il realme 14 Pro monta a protezione del display il vetro SCHOTT Xensation X-α Glass invece del Corning Gorilla Glass 7i.

Prestazioni in linea al resto della serie

Sotto la scocca troviamo il chip MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, realizzato con un processo produttivo a 4nm. Questo processore offre prestazioni più che sufficienti e un'ottima efficienza energetica, garantendo un'esperienza utente fluida durante la navigazione nel sistema e nelle app più popolari. La GPU Arm Mali-G615 si occupa della grafica, offrendo buone prestazioni e supportando (seppur con dettagli grafici ridotti) anche i titoli più impegantivi.

La memoria RAM arriva fino a 12GB, con la possibilità di espanderla dinamicamente fino a 14GB utilizzando la memoria interna. Questo permette di avere sempre a disposizione la RAM necessaria per gestire anche le applicazioni più pesanti. La memoria interna, invece, arriva fino a 512GB, offrendo spazio sufficiente per archiviare foto, video e altri file.

Rispetto al modello Plus, il realme 14 Pro utilizza un processore leggermente meno prestante (Dimensity 7300 Energy 5G contro Snapdragon 7s Gen 3) ma condivide il sistema di raffreddamento a camera di vapore da 6000mm².

Lo smartphone supporta il Wi-Fi 6, che garantisce una connessione internet veloce e stabile. La presenza di una eSIM garantisce di poter rimanere connessi anche quando si viaggia sfruttando i vantaggiosi piani di molti gestori come Saily o Holafly.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme 14 Pro 1006 2878 740500 861 (5,16 fps) 861 - 853 (99,1%) realme 14 Pro+ 1187 3186 835507 1079 (6,47 fps) 1077 - 1049 (97,4%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%)

Il sistema Android 15 personalizzato con realme UI 6.0 porta con se tutte le ottime caratteristiche di personalizzazione e le funzionalità AI viste sul modello "Plus". Anche questo dispositivo verrà aggiornato per 5 anni, sia per quanto concerne le versioni di Android che per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Tra le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale troviamo Al Ultra Clarity 2.0, che permette di migliorare la nitidezza delle immagini, e Al Snap Mode, che aiuta a catturare foto di soggetti in movimento.

Dotato anche lui di una batteria da 6000mAh, garantisce un'autonomia eccellente grazie all'efficienza del suo processore. Secondo i dati forniti da realme, la batteria permette di giocare a Honor of Kings per 10 ore consecutive, guardare video per 21 ore o ascoltare musica per 106 ore.

La ricarica rapida SuperVOOC a 45W permette di ricaricare la batteria rapidamente: in soli 36 minuti si raggiunge il 50% di carica, mentre per una ricarica completa sono necessari 76 minuti. Rispetto al modello Plus, il realme 14 Pro ha una potenza di ricarica leggermente inferiore (45W contro 80W).

Una buona fotocamera, ma solo una

Il realme 14 Pro vanta un comparto fotografico minimale, se comparato al modello superiore, con una doppia fotocamera posteriore (il terzo "occhio" non è una fotocamera) e una fotocamera frontale per i selfie.

La fotocamera principale usa un sensore Sony IMX882 da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e lenti dall'apertura f/1.8. Questo sensore offre immagini molto dettagliate e nitide in diverse condizioni di luce. Di notte si difende bene, seppur in alcune situazioni il rumore sia ben visibile. La tecnologia 2x ISZ (In-Sensor Zoom) permette di ottenere un leggero ingrandimento con una minima perdita di dettaglio, utile in quanto manca un teleobiettivo dedicato.

La fotocamera ultra-grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 permette di catturare immagini con un campo visivo più ampio, ideale per i paesaggi e le foto di gruppo. La qualità è la stessa del modello Plus per questo sensore, sufficiente di giorno e con rumore evidente quando cala la luce. La fotocamera frontale usa un sensore da 16MP e lenti con apertura f/2.4, che garantisce selfie di qualità discreta, in linea con la fascia di prezzo.

Il realme 14 Pro eredita dal modello Plus il triplo flash MagicGlow, una soluzione che permette di ottenere ritratti notturni di alta qualità grazie ad una regolazione precisa della temperatura della luce. Il triplo flash offre infatti un'illuminazione più uniforme e naturale rispetto ai flash tradizionali, migliorando la resa dei colori e dei toni della pelle.