realme 14 pro+, cambia colore ma non è il suo più grande pregio | Recensione

Il realme 14 Pro+ è un dispositivo di fascia media che offre un'esperienza premium grazie al design elegante, al piacevole display, al processore Snapdragon 7s Gen 3, al comparto fotografico versatile con teleobiettivo periscopico e alla batteria a lunga durata con ricarica rapida. Nonostante la qualità audio non eccezionale, il realme 14 Pro+ è un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone completo e performante a un prezzo competitivo, soprattutto grazie alle offerte in corso. Ideale per gli amanti della fotografia e per chi desidera un'autonomia eccellente, il realme 14 Pro+ è la scelta giusta per chi cerca uno smartphone di fascia media con un tocco premium.

realme 14 Pro+: la recensione in un minuto

Il realme 14 Pro+ è uno smartphone di fascia media che punta a offrire un'esperienza premium, distinguendosi per il design elegante con scocca posteriore che cambia colore a basse temperature e il sistema di triplo flash MagicGlow. Il display AMOLED da 6,83 pollici a 120Hz offre immagini nitide e fluide, mentre il processore Snapdragon 7s Gen 3 garantisce prestazioni elevate per l'utilizzo quotidiano.

Il comparto fotografico è versatile, con un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3x e OIS oltre a una fotocamera principale da 50MP che produce scatti di alta qualità. La batteria da 6000mAh offre un'autonomia eccellente e la ricarica rapida SuperVOOC a 80W permette di ricaricare il dispositivo in tempi rapidi. Il software realme UI 6.0, basato su Android 15, offre un'esperienza utente fluida e personalizzabile.

Nonostante qualche piccola mancanza, come la qualità audio non eccezionale, il realme 14 Pro+ si conferma un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone completo e performante a un prezzo competitivo.

Prezzi

Nel competitivo mercato degli smartphone di fascia media, il prezzo è un fattore determinante nella scelta del consumatore.

Realme adotta una strategia di prezzo aggressiva con il suo 14 Pro+. Il modello, disponibile unicamente nella configurazione da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, ha un prezzo di listino di 579,99 euro. Tuttavia, realme offre un doppio vantaggio per i clienti più veloci: uno sconto immediato di 50 euro al momento dell'acquisto, combinato con un ulteriore cashback di 50 euro. Questo significa che, sfruttando appieno le promozioni, il realme 14 Pro+ può essere acquistato a soli 479,90 euro.

È importante sottolineare che, grazie a queste offerte, il realme 14 Pro+ (12/512 GB) risulta più economico del Redmi Note 14 Pro+ nella sua versione base (8/256 GB), offerta con un prezzo di partenza di 499,90 euro. Questa dinamica di prezzo rende il realme 14 Pro+ particolarmente interessante per i consumatori attenti al budget che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate e ampia capacità di archiviazione.

realme 14 Pro+: la recensione completa

Il realme 14 Pro+ si presenta come un dispositivo di fascia media che cerca di sfidare i modelli di punta, offrendo un'esperienza raffinata a un prezzo più accessibile. Si distingue per diverse peculiarità, tra cui il primo pannello posteriore al mondo che cambia colore a basse temperature e il primo sistema di triplo flash MagicGlow del settore.

Colore o no, realme ha fatto centro col design

L'azienda ha dedicato particolare attenzione al design del realme 14 Pro+, collaborando con lo studio di design danese Valeur Designers. Il risultato è un dispositivo elegante e raffinato, con una scocca posteriore in plastica che imita la madreperla nella colorazione Pearl White - ogni dispositivo ha un pattern unico - e una finitura in similpelle vegana nella variante Suede Grey.

Sia la scocca posteriore che il vetro frontale sono inoltre caratterizzati da una curvatura quadrupla che si fonde in modo armonioso con i bordi, rendendo lo smartphone estremamente maneggevole. Lo spessore inferiore agli 8mm (7,99mm per essere precisi) e il peso sotto ai 200g lo rendono molto piacevole da utilizzare.

Realme e Valeur Designers hanno fatto un ottimo lavoro nel progettare questo prodotto, aggiungendoci anche un modulo fotografico simmetrico, piacevole alla vista e circondato da un anello opaco molto elegante. Peccato per le cornici lucide che catturano tantissime impronte, a mio parere unica pecca in questo bellissimo design.

La vera novità del design è però la tecnologia che fa cambiare colore alla scocca posteriore quando esposta a basse temperature. Al di sotto dei 16°C, la variante Pearl White trasforma i propri accenti dorati in blu veramente acceso. Un effetto sicuramente originale, che rende il realme 14 Pro+ un dispositivo unico nel suo genere. Il brand ha affermato che considera questa una "funzionalità bonus" destinata a sbiadire nel tempo a causa della degradazione dei pigmenti causata dalla luce solare. Si prevede che l'effetto duri circa 12 mesi con un uso normale.

Il realme 14 Pro+ vanta anche una serie di certificazioni che ne garantiscono la resistenza a urti, acqua e polvere. È infatti IP66/68/69, il che significa che può resistere a getti d'acqua ad alta pressione e a immersioni fino a 1.5 metri di profondità per 30 minuti. Inoltre, è conforme allo standard militare MIL-STD-810H per la resistenza agli urti.

Potrei scambiarlo per un flagship se non fosse per questo dettaglio

Il realme 14 Pro+ vanta un display AMOLED da 6,83 pollici con una risoluzione di 2800 x 1272 pixel, che offre immagini nitide e definite con una densità di pixel di 450 ppi. Lo schermo supporta una profondità di colore a 10 bit, coprendo il 100% della gamma cromatica DCI-P3, per colori vivaci e realistici. Con un refresh rate massimo di 120Hz, l'esperienza utente è fluida e reattiva, soprattutto durante il gioco e la navigazione sui social.

Il display raggiunge una luminosità di picco di 1500 nit, garantendo una buona visibilità anche in condizioni di luce solare diretta. Per la protezione degli occhi, il realme 14 Pro+ utilizza la tecnologia di oscuramento PWM a 3840Hz, che riduce lo sfarfallio dello schermo.

Il design è caratterizzato da cornici sottili e simmetriche, che contribuiscono a un rapporto schermo-corpo del 93,8%, il più alto nel suo segmento. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 7i, che offre una buona resistenza a graffi e urti. Il lettore di impronte digitali ottico è integrato sotto il display e si è dimostrato veloce e preciso nello sblocco del dispositivo.

Unica pecca, se così vogliamo chiamarla, il pannello non è in grado di scendere di frequenza sotto ai 30Hz, di fatto impedendo l'implementazione dei bellissimi always-on display con immagini a tutto schermo che abbiamo visto su altri modelli del gruppo BBK, sebbene di fascia superiore, come Oppo Find X8 Pro e realme GT 7 Pro.

La memoria è ciò che lo distingue dagli avversari diretti

Mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, realizzato con processo produttivo a 4nm, promette un miglioramento significativo in termini di prestazioni di CPU, GPU, NPU ed efficienza rispetto al suo predecessore, che qui in Italia ricordiamo essere il realme 12 Pro+. I benchmark confermano un buon incremento di potenza, soprattutto per quanto riguarda la GPU, la NPU e le prestazioni generali. Nonostante non si tratti di un chip top di gamma, lo Snapdragon 7s Gen 3 garantisce un'esperienza fluida nell'utilizzo quotidiano, con una buona gestione del multitasking e delle app più comuni.

Il dispositivo è disponibile con 12GB di RAM LPDDR4X e 512GB di storage UFS 3.1. La memoria UFS 3.1 offre velocità di lettura e scrittura raddoppiate rispetto ad alcuni concorrenti, come il Redmi Note 14 Pro+.

I test di benchmark mostrano che il realme 14 Pro+ offre prestazioni e stabilità eccellenti per la fascia di prezzo, ma ricordiamo che non si tratta di un processore top di gamma e con carichi di lavoro più intensi, come il gaming spinto o l'editing video, potrebbe mostrare qualche limite.

Per quanto riguarda il gaming, il realme 14 Pro+ è in grado di gestire i giochi più comuni senza problemi. In titoli come League of Legends: Wild Rift lo smartphone ha mantenuto i 60fps anche con i dettagli grafici al massimo, offrendo un'esperienza di gioco fluida. Con giochi più impegnativi, come Genshin Impact, si possono verificare occasionali cali di frame rate, ma le prestazioni rimangono comunque buone. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore da 6000mm² contribuisce a mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco prolungate.

Il realme 14 Pro+ offre inoltre una connettività completa, con supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ed eSIM.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test realme 14 Pro+ 1187 3186 835507 1079 (6,47 fps) 1077 - 1049 (97,4%) Redmi Note 14 Pro+ 5G 1162 3191 739705 1039 (6,23 fps) 1045 - 987 (94,4%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Oppo Reno13 Pro 1323 4013 1155482 2868 (17,18 fps) 2898 - 1690 (58,3%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%)

Uno dei punti di forza del realme 14 Pro+ è la gigantesca batteria da 6000mAh, che garantisce un'ottima autonomia. Nei test di durata della batteria, il dispositivo ha ottenuto risultati eccellenti, superando molti concorrenti. L'utilizzo intenso, come lo streaming video o il gaming, può portare a un consumo più rapido della batteria, ma nel complesso l'autonomia è più che sufficiente per coprire più di un'intera giornata di utilizzo.

La ricarica rapida SuperVOOC a 80W permette di ricaricare completamente la batteria in circa 55 minuti. È importante notare che il caricabatterie non è incluso nella confezione per il mercato europeo. Il dispositivo supporta anche la ricarica rapida USB-PD fino a 50W.

Realme garantisce che la batteria del 14 Pro+ manterrà almeno l'80% della sua capacità anche dopo quattro anni di utilizzo, pari a 1600 cicli di ricarica completi.

Che sorpresa le fotocamere!

Il realme 14 Pro+ presenta un sistema a tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX896 da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50MP con OIS e zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 8MP. Questa configurazione consente al realme 14 Pro+ di distinguersi dalla massa, offrendo una gamma di opzioni di scatto che di solito non si trovano in questa fascia di prezzo.

La fotocamera principale produce immagini di buona qualità in condizioni di luce diurna, con dettagli nitidi, colori vivaci e un'ampia gamma dinamica. Il teleobiettivo periscopico è la vera star dello show, consentendo di ottenere scatti con zoom ottico di qualità eccellente, con dettagli nitidi e colori realistici. Anche la fotocamera ultra-grandangolare si comporta bene, offrendo immagini con una buona resa cromatica e un'ampia inquadratura, anche se con un livello di dettaglio inferiore rispetto agli altri due sensori.

In condizioni di scarsa illuminazione, il realme 14 Pro+ offre una buona qualità fotografica grazie alla modalità notturna, disponibile per tutte e tre le fotocamere posteriori. Le immagini risultano luminose e dettagliate, con un rumore digitale abbastanza contenuto, seppur più presente sulla fotocamera grandangolare. Citando il nostro primo articolo di hands-on:

"Posso confermare che sono rimasto piacevolmente colpito dalla quantità di dettagli catturati dai vari sensori, ma ancora di più dalla precisissima rappresentazione dei colori e la persistenza dei contrasti di luce e ombre che solitamente altri smartphone tendono ad appiattire".

La modalità ritratto sfrutta il teleobiettivo periscopico e consente di ottenere scatti con un piacevole effetto bokeh, separando il soggetto dallo sfondo in modo naturale. La fotocamera frontale da 32MP con autofocus e rilevamento del volto e degli occhi garantisce selfie di alta qualità, con dettagli definiti e colori accurati.

Il realme 14 Pro+ introduce inoltre MagicGlow, un innovativo sistema di flash a triplo LED che illumina i soggetti in modo uniforme e naturale, garantendo ritratti notturni di alta qualità con tonalità della pelle realistiche.

Può registrare video fino in 4K a 30fps con la fotocamera principale, il teleobiettivo e la fotocamera frontale, mentre la fotocamera ultra-grandangolare è limitata a 1080p a 30fps. La stabilizzazione elettronica è disponibile per tutte le fotocamere e si è dimostrata efficace nel ridurre le vibrazioni, anche se non ai livelli dei migliori dispositivi sul mercato. La qualità video complessiva è buona, ma non eccezionale, con dettagli a volte morbidi e una gamma dinamica non sempre ottimale.

Il software è una certezza

Il realme 14 Pro+ utilizza Android 15 come sistema operativo, con la personalizzazione realme UI 6.0, che offre un'esperienza utente fluida e intuitiva. La realme UI 6.0 introduce nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, tra cui un design rinnovato, animazioni più fluide e nuove opzioni di personalizzazione.

Rispetto al suo principale avversario, il Redmi Note 14 Pro+ 5G, ha una versione più recente di Android già alla prima accensione, un vantaggio non da poco. Lo smartphone verrà anche aggiornato per 5 anni, sia per quanto concerne le versioni di Android che per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Una delle caratteristiche principali della realme UI 6.0 è l'integrazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Ad esempio, la funzione Al Eraser consente di rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, mentre Al Ultra Clarity migliora la nitidezza delle immagini. La Smart Sidebar permette di accedere rapidamente alle app preferite, mentre le Air Gestures consentono di controllare lo smartphone con i gesti delle mani. Ci sono alcune applicazioni preinstallate, ma tutte facilmente removibili e non sono in quantità così eccessiva da essere troppo fastidiose.

Realme UI 6.0 include anche funzioni innovative come Dual Audio, che permette di utilizzare contemporaneamente auricolari cablati e wireless, la misurazione della frequenza cardiaca tramite il lettore di impronte digitali e l'espulsione dell'acqua dagli altoparlanti tramite l'emissione di un suono specifico a seguito dell'utilizzo della modalità subacquea per scattare foto.

Conclusioni

Realme 14 Pro+ si distingue come un dispositivo di fascia media con ambizioni da flagship, offrendo un'esperienza utente premium a un prezzo competitivo. Il suo design elegante e originale lo rende un dispositivo unico nel suo genere. Il display offre un'esperienza visiva immersiva, mentre il processore garantisce prestazioni elevate e un'ottima efficienza energetica. Il comparto fotografico versatile, con un teleobiettivo periscopico che consente uno zoom ottico, e l'enorme batteria batteria con ricarica rapida a 80W sono altri punti di forza.

Nonostante qualche piccola mancanza, come la qualità audio non eccezionale degli altoparlanti, il realme 14 Pro+ si conferma un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone completo senza spendere una fortuna.

A chi è consigliato questo smartphone? Il realme 14 Pro+ è ideale per gli utenti che cercano un dispositivo con un design innovativo, un'ottima fotocamera, una batteria a lunga durata e prestazioni fluide, senza dover spendere cifre da top di gamma. È perfetto per chi ama scattare foto e per chi desidera uno smartphone con un'autonomia eccellente.

Grazie alle offerte in corso, il realme 14 Pro+ si posiziona come un'alternativa ancora più interessante rispetto al Redmi Note 14 Pro+. Pur condividendo alcune caratteristiche, il realme 14 Pro+ offre vantaggi significativi in termini di fotocamera, con il teleobiettivo periscopico e il flash MagicGlow, e di autonomia, oltre a una versione più recente di Android. Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia media con un tocco premium, il realme 14 Pro+ è la scelta giusta per voi.