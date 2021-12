realme GT 2 Pro avrà 3 caratteristiche mai viste prima: ecco quali

realme GT 2 Pro è il telefono del futuro. Potrebbe essere questa la sintesi dell’evento di presentazione andato in scena stamane alle 10 ora italiana, che – più che “evento di presentazione” – potremmo definire “evento di anteprima”. La verità, infatti, è che per vedere realme GT 2 Pro dovremo attendere ancora un po’ (non si sa di preciso quanto).

L’evento, dicevamo, ha riguardato soprattutto le tre innovazioni principali previste per questo realme, riferite a design confezione, fotocamera e connettività. Partiamo dalla prima.

Per quanto riguarda il design, Mark Wesley, Product Communications Manager di realme, elogia pubblicamente Naoto Fukasawa per aver dato vita all’estetica di realme X Master Edition, X2 Pro Master Edition e GT Master Edition. Sotto l’aspetto della texture e dei materiali, realme GT 2 Pro sarà altrettanto curato: per lui si parla dell’implementazione di un sistema Paper Tech, cioè “tecnologia ispirata alla carta” (non sappiamo ancora di cosa si tratterà nello specifico).

Anche la confezione di realme GT 2 Pro è stata prodotta con polpa cartacea e foglie cadute, mentre le stampe sono state realizzate con inchiostro di soia.

La fotocamera rappresenta un altro fiore all’occhiello di questo flagship: il sensore sarà un FoV da 150°, il più ampio mai visto su uno smartphone. Seguirà l’introduzione di una modalità fish-eye, anche questa un’innovazione particolarmente attesa.

L’ultima novità prevista interessa la connettività: realme GT 2 Pro introduce l’Ultra Wide Band HyperSmart Antenna Switching, ovvero il supporto 5G a 48 bande globali che integra ben 12 antenne sparse lungo tutto il corpo del telefono. In questo modo, l’utente potrà dire addio ai problemi di ricezione in qualsiasi luogo si trovi (si pensi alle stazioni della metro) e qualsiasi cosa stia facendo (come le sessioni di gaming, in cui il telefono viene spesso impugnato con due mani coprendo le antenne).

La stabilità del Wi-Fi, inoltre, migliora dal 20% grazie a una nuova disposizione più funzionale (simmetrica) in grado di restituire un segnale omni-direzionale. Incluso il supporto Wi-Fi 6 Enhanced con switch intelligente fra Dual SIM e Wi-Fi, Dual Wi-Fi Acceleration e 5G/Wi-Fi Overlay.

Anche le connessioni NFC risulteranno agevolate, per merito di un design a tripla antenna che rende sensibile l’intera superficie del telefono (inclusi i bordi).