Realme si prepara a lanciare sul mercato un nuovo smartphone che dovrebbe chiamarsi V13. I primi dettagli e le immagini esclusive sono state diffuse in anteprima da TEENA, noto sito cinese che si occupa di certificare i dispositivi mobile.

Indicato con il numero di modello RMX3121, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo LCD da 6,52 pollici e un set di tre fotocamere sul retro, le cui specifiche non sono state però ancora rivelate.

Ecco la prima immagine del nuovo Realme V13. Credits: TEENA

Il nuovo Realme darà inoltre spazio alla connettività 5G, ormai la priorità di diverse Compagnie, monterà una batteria pronta a raggiungere 5.000mAh e sarà equipaggiato con Android 11. Dal sito si evince come anche questo modello, come accaduto con il Realme V3, sarà equipaggiato con un processore Dimensity 700.

Queste le sue dimensioni: 163,9 x 75,7 x 8,4 mm. La fotocamera principale sarà molto probabilmente associata a un sensore di almeno 2MP, mentre non è ancora chiaro se la terza unità possa arrivare a 2 o 5MP.

Ma non è tutto, perchè il V13 presenta anche uno scanner laterale di impronte digitali. Insomma, sembrerebbe proprio essere uno smartphone versatile e performante, ma non ci sono ancora notizie ufficiali in merito alla sua messa in commercio.

Lo scanner di impronte digitali sul retro del nuovo Realme V13. Credits: TEENA

Vi ricordiamo come Realme sia anche al lavoro sul primo smartphone con display a 160HZ, chiamato con il nome in codice Race. Il suo annuncio, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe arrivare dopo il 12 febbraio, data del Capodanno cinese.

I dispositivi mobile targati Realme, inoltre, sono consigliati anche per gli appassionati di gaming su mobile. Giocare in maniera fluida a titoli come Marvel Contest of Champions, Final Fantasy Brave Exvius, il MOBA Vainglory e lo sparatutto Modern Combat Versus, per citarne alcuni, adesso è finalmente possibile.