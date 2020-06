Realme Watch si aggiorna ed aggiunge il supporto alla lingua italiana

Il Realme Watch è stato presentato lo scorso mese e rappresenta il primo vero smartwatch della giovane azienda cinese, nata da una costola della ben più nota Oppo. Nelle ultime ore, sta ricevendo il suo secondo aggiornamento software, portando la versione del firmware alla 81.0.

Il nuovo update offre parecchie novità interessanti, con alcune che ci riguardano particolarmente da vicino. Viene offerta una migliore gestione delle notifiche, con la possibilità di visualizzare fino a 10 notifiche contemporaneamente grazie ad un elenco a cascata che consente di scorrerle una ad una mentre in precedenza era possibile visualizzare solo l’ultima. Al lancio del dispositivo questa caratteristica è stata una delle più criticate dagli utenti e Realme ha così deciso di ascoltarli e di correre immediatamente ai ripari.

L’aggiornamento aggiunge anche il supporto a sette nuove lingue, tra cui quella italiana, ulteriori miglioramenti all’interfaccia utente dell’orologio che ora consente di abilitare o disabilitare automaticamente la modalità Non disturbare (DND) all’ora desiderata. Inoltre, troviamo i classici bug fix ed una riduzione dei consumi energetici per garantire una maggiore durata della batteria.

Di seguito vi riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento:

Aggiunto il supporto alle seguenti lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo, polacco, russo e ucraino;

Libreria di caratteri completi: le lingue attualmente supportate possono utilizzare formati di testo per inviare notifiche di messaggi, messaggi vocali e regioni meteorologiche;

Avvisi multi-messaggio, tranne le chiamate perse;

Promemoria alto / basso della frequenza cardiaca;

Migliorata l’analisi del livello di ossigenazione presente nel sangue;

Aggiunta la funzione di apertura automatica dell’interfaccia di controllo durante la riproduzione di brani musicali;

Premendo il pulsante di accensione per tre secondi, sullo schermo compare la possibilità di spegnere o riavviare l’orologio;

L’interfaccia di ricarica può ora mostrare l’ora assieme alla percentuale di ricarica;

Aggiunta la Modalità Non Disturbare

La regolazione della luminosità supporta lo scorrimento a schermo intero

L’aggiornamento è in distribuzione via OTA ed è possibile installarlo sul Realme Watch tramite l’app Realme Link, che ne notificherà la disponibilità direttamente all’apertura. Se così non fosse basta cliccare alla voce “Aggiornamento Dispositivo” e verificarne manualmente la disponibilità.