Realme X3 Super Zoom è apparso su Geekbench. Nel database del benchmark sono infatti apparse alcune specifiche tecniche di un dispositivo riconoscibile con il codice RMX2086 (precedentemente confermato dall’autorità NBTC della Thailandia).

Il produttore ci ha abituati a device dotati di ottime specifiche tecniche e, anche questa volta, sembrerebbe non aver deluso le aspettative. Dopo l’arrivo ufficiale di X50 Pro, tra non molto sarà l’ora della nuova serie Realme X3. Uno dei dispositivi appartenenti a questa gamma sarà Super Zoom. Non è chiaro perché è stato scelto questo nome, ma è probabile che troveremo un comparto fotografico abbastanza curato.

Sotto la scocca troveremo il SoC Snapdragon 855+. Quest’ultimo, pur essendo disponibile già da diversi mesi, assicura ottime prestazioni. Anche Realme X2 Pro ha il medesimo processore. L’elenco di Geekbench continua poi con 12 GB di RAM e il sistema operativo Android 10. Non si esclude che il brand sia intenzionata a presentare anche altri dispositivi della serie X3. Questo gruppo di smartphone è il successore della serie X2, composta da:

Realme X2, con Snapdragon 730G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

X2 Pro, con Snapdragon 855+, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.