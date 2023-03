Xiaomi ha appena annunciato il nuovo Redmi Watch 3 insieme alla nuova gamma di smartphone della serie Redmi Note 12.

Redmi Watch 3 è un nuovo smartwatch dotato di un luminoso display, con diverse funzioni dedicate allo sport e alla salute, insieme ad una accurata connettività GPS multi-system. Lo smartwatch dispone di un display AMOLED da 1,75 pollici progettato per garantire la visibilità in piena luce solare. La lunetta è realizzata in metallo lucido rifinito grazie alla tecnologia NCVM che restituisce una sensazione premium del prodotto.

Redmi Watch 3 è disponibile nelle colorazioni Black e Ivory e inoltre, sono disponibili due cinturini in edizione speciale e oltre 200 quadranti integrati.

Il dispositivo è dotato di GPS integrato e dispone di impermeabilità 5ATM. Il comparto GPS supporta i cinque principali sistemi di posizionamento satellitare. Tra le funzioni per gli appassionati di sport, abbiamo 121 modalità sportive, tra cui 6 di queste che vengono riconosciute automaticamente. In più sono disponibili funzioni di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e di altri parametri inerenti alla salute.

La batteria garantisce fino a 12 giorni di funzionamento in condizioni di utilizzo tipico. Inoltre, Redmi Watch 3 dispone di un altoparlante HD e un microfono a cancellazione di rumore per le telefonate Bluetooth.

Redmi Watch 3 sarà disponibile nei colori Black e Ivory al medesimo prezzo di 129,99 euro a partire dalla mezzanotte del 27 marzo su Amazon. Nelle prime 48 ore dalla disponibilità di vendita il prodotto sarà acquistabile su mi.com al prezzo di 99,99 euro.

Xiaomi Redmi Watch 3 | 129,99 euro

Vi ricordiamo in oltre che sono state annunciate anche le nuove cuffie Redmi Buds 4 Lite (i nuovi auricolari di casa Xiaomi “semi in-ear” dotati di driver dinamici da 12mm e di un diaframma a doppio strato) e la nuova Redmi Smart Band 2 che offre agli appassionati di sport più di 30 diverse modalità di allenamento.

Redmi Buds 4 Lite vengono lanciate al prezzo di 34,99 euro e saranno in vendita anche loro a partire dalla mezzanotte del 23 marzo. Nelle prime 48 ore dalla disponibilità di vendita il prodotto sarà acquistabile al prezzo esclusivo di 29,99 euro. Redmi Smart Band 2 è proposta anche essa al prezzo di 34,99 euro, ma per due settimane, a partire dalle 00:00 del 23 marzo, il prodotto sarà acquistabile a 32,99 euro.