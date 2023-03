Sono stati lanciati ufficialmente sul mercato italiano gli smartphone della serie Redmi Note 12. In particolare, la serie include i modelli Redmi Note 12 “normale”, 12 5G, 12 Pro e 12 Pro+. Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche e i prezzi delle quattro diverse scelte. Xiaomi vuole accontentare gli utenti di ogni budget!

Anzitutto, bisogna premettere che la serie Redmi Note 12 non è la proposta top di gamma di Xiaomi (questa al momento è rappresentata dalla serie Xiaomi 13), piuttosto, questa serie si colloca nella fascia media e lo fa offrendo dei prodotti dalle elevate prestazioni a prezzi più contenuti.

Le prime due proposte, ovvero il Redmi Note 12 e il 12 5G, offrono sostanzialmente il medesimo prodotto. Il modello liscio, però, è, come facilmente deducibile, sprovvisto della connettività 5G. Cosa che viene offerta dall’altro modello con un leggero sovrapprezzo che forse vale la pena affrontare. Cambia il processore ma rimangono inalterate le specifiche come il display AMOLED a 120Hz e la grande batteria. Il design è molto simile per tutti e tre i modelli appena annunciati.

“Dopo il grande successo riscontrato con Redmi Note 11 Series, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la serie Redmi Note 12 e con i nuovi dispositivi wearable sono certo che sorprenderemo ancora una volta i consumatori dell’Europa occidentale, non solo per la combinazione di elevate performance e funzionalità sviluppate pensando agli utenti, ma anche per il prezzo altamente competitivo” – dichiara Wen Ou, General Manager Western Europe Xiaomi.

Per quanto riguarda gli altri due modelli, ovvero il 12 Pro e il 12 Pro+, la sostanziale differenza sta che nella versione Plus vi è un forte orientamento all’imaging e al mondo della fotografia in generale, grazie soprattutto alla fotocamera principale da 200 MP stabilizzata otticamente (OIS). Cambia anche il sistema di ricarica che eredita l’incredibile velocità di 120W proposta dalla serie top di gamma.

“Come sempre, ma soprattutto con questo lancio, rafforziamo ulteriormente la value proposition della serie Redmi Note portando alla fascia media le caratteristiche tipiche degli smartphone di categoria flagship. Anche in questo caso, riusciamo a rendere accessibili specifiche di prodotto di fascia alta a prezzi incredibilmente competitivi” afferma Davide Lunardelli, Head Of Marketing Xiaomi Italia. “Lo slogan ‘Vividicolori’ è perfettamente riflettuto e amplificato dalle collaborazioni che abbiamo messo in campo a livello locale, come quella con Red Bull e con l’ambassador Gianmarco Tamberi. Ma non è tutto, essendo la Serie priorità commerciale dell’anno, le attività locali continueranno ancora a lungo e molte altre sorprese stanno per arrivare“.

Serie Redmi Note 12: specifiche tecniche

Vi riportiamo qui di seguito le specifiche tecniche principali e più importanti delle quattro proposte di casa Xiaomi.

Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro+ Dimensioni e peso 165,9 x 76,2 x 8 mm

183,5g 165,9 x 76,2 x 8 mm

189g 162,9 x 76 x 7,9 mm

187g 162,9 x 76 x 8,98 mm

210,5g Display 6,67″, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, AMOLED, 120Hz

700 nit (HBM), 1200 nit (picco) 6,67″, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, AMOLED, 120Hz

700 nit (HBM), 1200 nit (picco) 6,67″, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, AMOLED, 120Hz, 900 nit (picco) 6,67″, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, AMOLED, 120Hz, 900 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 685 4G Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 RAM 4GB LPDDR4X 4GB LPDDR4X 6GB/8GB LPDDR4X 8GB LPDDR4X Memoria interna 64GB/128GB UFS 2.2

Espandibile con MicroSD 128GB UFS 2.2

Espandibile con MicroSD 128GB/256GB UFS 2.2 128GB/256GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori 50MP f/2.4 + 8MP f/2.2 (FOV 120°) + 2MP f/2.4 (macro) 48MP f/1.8 + 8MP f/2.2 (FOV118°) + 2MP f/2.4 (macro) 50MP f/1.88 OIS + 8MP f/2.2 (FOV 119°) + 2MP f/2.4 (macro) 200MP f/1.65 OIS + 8MP f/2.2 (FOV 119°) + 2MP f/2.4 (macro) Fotocamera frontale 13MP f/2.45 13MP f/2.45 16MP f/2.45 16MP f/2.45 Batteria e ricarica 5.000 mAh con ricarica a 33W 5.000 mAh con ricarica a 33W 5.000 mAh con ricarica a 67W 5.000 mAh con ricarica a 120W Sistema operativo Android 13 MIUI 14 Android 12 MIUI 14 Android 12 MIUI 14 Android 12 MIUI 14 Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Type-C 2.0, NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, Type-C 2.0, NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 con A2DP/LE, Type-C 2.0, NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 con A2DP/LE, Type-C 2.0, NFC Colorazioni Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue Midnight Black, Polar White, Sky Blue Midnight Black, Polar White, Sky Blue Altro Gorilla Glass 3 (fronte), IP53, jack da 3,5mm, Dual SIM, LED IR, lettore di impronte capacitivo sul lato Gorilla Glass 3 (fronte), IP53, jack da 3,5mm, Dual SIM, LED IR, lettore di impronte capacitivo sul lato Gorilla Glass 5, IP53, jack da 3,5mm, Dual SIM, LED IR, lettore di impronte capacitivo sul lato, speaker stereo Gorilla Glass 5, IP53, jack da 3,5mm, Dual SIM, LED IR, lettore di impronte capacitivo sul lato, speaker stereo

Prezzi e offerte di lancio

Come anticipato in apertura, gli smartphone della serie Redmi Note 12 saranno disponibili su mi.com e Amazon.it, presso Xiaomi Store Italia e le migliori catene di negozi di elettronica e telefonia a partire dal 23 marzo 2023. I prezzi dei modelli sono i seguenti:

Naturalmente non possono mancare le offerte early bird su mi.com, valide da oggi fino alle ore 23:59 del giorno 30 aprile: