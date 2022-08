Le guerre commerciali nel mondo dell’hi-tech spesso si combattono anche a colpi di cause in tribunale. È proprio quello che sta accadendo in questo momento in Germania, dove Oppo e OnePlus sono state obbligate a cessare la vendita dei propri smartphone dopo essere state citate in giudizio dal gigante delle comunicazioni Nokia (diverso dalla Nokia che produce smartphone e controllata da HMD Global).

Cosa sta succedendo? Si prospetta un ban europeo per questi brand come accaduto per Huawei negli USA? Verranno coinvolti altri produttori?

La guerra dei brevetti

Partiamo dallo spiegare cosa sta effettivamente accadendo sul territorio tedesco. Nokia si è rivolta al tribunale competente di Mannheim per una violazione di alcuni brevetti in ambito telecomunicazione da parte di Oppo e OnePlus, che ricordiamo ora sono un tutt’uno.

La vicenda ha inizio nel 2021, quando Nokia ha deciso di portare in tribunale Oppo (e di conseguenza OnePlus) e Lenovo (con il proprio brand Motorola) per la violazione di alcuni brevetti legati alle tecnologie di comunicazione 4G e 5G, brevetti depositati dal brand finlandese nel 2018. Nokia ha richiesto il pagamento delle royalties di 2,50 euro per ogni smartphone venduto che ha infranto il brevetto e, mentre con Lenovo è riuscita ad accordarsi, Oppo ha deciso di fare ricorso al tribunale di Monaco.

La situazione è precipitata nei giorni scorsi, quando Oppo e OnePlus hanno perso il ricorso e dal 5 agosto 2022 hanno dovuto fermare la vendita dei propri smartphone in Germania.

Le prime conseguenze

Gli smartphone già venduti continueranno a ricevere supporto post vendita, come sottolineato nelle pagine web localizzate dei due brand.

I principali rivenditori di elettronica come MediaMarkt (il nostro MediaWorld e marchio a capo anche dei negozi Saturn), Amazon e i vari operatori di rete potranno continuare la vendita degli smartphone presenti in magazzino, ma non potranno acquistarne di nuovi dalle aziende coinvolte. Sembra sia per loro possibile importarne di nuovi dalle proprie sedi estere, anche se Nokia potrebbe intervenire causando problemi alla dogana.

Cosa potrebbe accadere in futuro?

La situazione non è delle migliori per le aziende del gruppo BBK. Oppo potrebbe decidere di lasciare completamente la Germania, non essendo uno dei mercati principali in cui opera e in cui ha venduto solamente 2 dei 150 milioni di smartphone che è riuscita a consegnare nelle mani dei propri clienti in tutto il mondo. OnePlus, che ha probabilmente una quota minore ma è comunque legata ad Oppo più che mai, seguirebbe.

La seconda opzione potrebbe essere quella di decidere di pagare le royalties a Nokia per ogni prodotto venduto. Il problema è che si tratterebbe di cifre indubbiamente importanti, in quanto si dovrebbe pagare una percentuale non solo sugli smartphone distribuiti in Germania, ma su ogni smartphone Oppo a livello globale.

Il pericolo è in tutta Europa, anche per Vivo e realme

Nokia non si è accontentata di citare in giudizio solamente Oppo e OnePlus e tantomeno si è limitata ai confini della Germania. Ha preso di mira anche realme e Vivo in Francia, Finlandia, Svezia, Spagna, Regno Unito e Paesi Bassi, minacciando in pratica di eliminare da alcuni dei mercati europei più importanti tutti i brand del gigantesco gruppo cinese BBK.

L’Italia al momento non è coinvolta da questa diatriba internazionale. Tuttavia, se questi brand decidessero di lasciare l’Europa a causa delle guerre sui brevetti, il mercato degli smartphone perderebbe alcuni dei migliori prodotti ad oggi disponibili ed entrerebbe in un’era in cui i consumatori finali avrebbero meno scelta a disposizione. E si sa, la minore concorrenza va solo a danneggiare i consumatori finali…

Oppo ha rilasciato una comunicazione ufficiale su quanto accaduto in Germania che vi riportiamo di seguito: