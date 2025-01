TikTok minaccia di andare offline domani: ultimatum a Biden

TikTok ha annunciato che potrebbe interrompere il servizio negli Stati Uniti domenica 19 gennaio se l'amministrazione Biden non interverrà. L'azienda conferma che sarà "costretta a spegnersi" a meno che non riceva garanzie che i suoi principali fornitori di servizi non saranno ritenuti responsabili di violazioni di legge.

La decisione di TikTok arriva dopo la sentenza della Corte Suprema che ha confermato la legge che vieta l'app a meno che la società madre cinese ByteDance non ceda la sua quota di proprietà. La Casa Bianca ha già chiarito che intende lasciare la questione al presidente eletto Donald Trump, che si insedierà il 20 gennaio.

TikTok potrebbe rimanere disponibile per gli americani, ma esclusivamente sotto una proprietà americana

Il CEO di TikTok Shou Chew ha fatto appello a Trump in un video, ma non ha fornito indicazioni su cosa potrebbe accadere quando la legge entrerà in vigore alla mezzanotte di sabato. Trump ha dichiarato di aver discusso di TikTok con il presidente cinese Xi Jinping, affermando di voler "salvare" l'app.

La Casa Bianca ha ribadito la posizione di Biden: "TikTok dovrebbe rimanere disponibile per gli americani, ma semplicemente sotto proprietà americana o altra proprietà che affronti le preoccupazioni di sicurezza nazionale identificate dal Congresso". Il Dipartimento di Giustizia, incaricato di far rispettare il divieto, ha segnalato di sostenere ancora la misura.

Se il divieto entrerà in vigore, i fornitori di servizi statunitensi di TikTok, tra cui Apple, Google, Amazon e Oracle, rischiano multe di 5.000 dollari per ogni utente che accede all'app. Questo ha spinto TikTok a minacciare lo spegnimento per proteggerli da possibili sanzioni.

Alcuni politici che avevano votato a favore del divieto stanno ora cambiando posizione, chiedendo più tempo per ByteDance per cedere la proprietà. Il senatore Chuck Schumer avrebbe detto a Biden che permettere un divieto "danneggerebbe il suo lascito".

TikTok ha dichiarato che "a meno che l'amministrazione Biden non fornisca immediatamente una dichiarazione definitiva per rassicurare i fornitori di servizi più critici sulla non applicazione, sfortunatamente TikTok sarà costretta a spegnersi il 19 gennaio". La situazione rimane incerta, con potenziali implicazioni per milioni di utenti americani e per le relazioni tra Stati Uniti e Cina.