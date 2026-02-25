Il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S26 segna un punto di svolta per il colosso coreano, che con questa terza generazione di smartphone AI punta a rendere la tecnologia quasi invisibile, capace di lavorare in background per anticipare i nostri bisogni. Ma oltre alle innovazioni tecniche, a catturare l’attenzione sono le offerte di lancio pensate per chi decide di passare subito ai nuovi modelli.

Le offerte di lancio: più memoria allo stesso prezzo

La notizia più interessante per chi sta valutando l'acquisto riguarda la promozione "raddoppio della memoria". Acquistando un Galaxy S26, S26+ o S26 Ultra dal 25 febbraio al 10 marzo 2026 presso i rivenditori autorizzati o sul sito ufficiale Samsung, è possibile ottenere il taglio di memoria superiore al prezzo di quello base.

Ecco come si riflette questa promozione sui prezzi consigliati:

Galaxy S26: potrai avere la versione da 512GB al prezzo della 256GB , ovvero a 1.029€ .

potrai avere la versione da , ovvero a . Galaxy S26+: la versione da 512GB è tua a 1.289€ (invece di 1.489€).

la versione da (invece di 1.489€). Galaxy S26 Ultra: il modello di punta permette di ottenere i 512GB a 1.499€. Per chi punta al massimo, la versione monster da 16GB di RAM e 1TB di spazio è disponibile a 1.699€ (con un risparmio netto di 300€ rispetto al listino standard di 1.999€).

Non solo smartphone: i regali dell'ecosistema

La generosità di Samsung non si ferma allo storage. Chi acquista i nuovi telefoni durante il periodo promozionale potrà ricevere omaggi esclusivi registrando il prodotto su Samsung Members:

Con Galaxy S26 Ultra , si riceve in regalo il nuovo Galaxy Book5 .

, si riceve in regalo il nuovo . Con Galaxy S26 o S26+, i regali raddoppiano con i Galaxy Buds4 Pro e il Galaxy Watch8.

Cosa c’è di nuovo nei Galaxy S26?

Se le offerte sono il "piatto forte" per la parte economica, le novità tecniche giustificano il salto generazionale.

Privacy Display: il Galaxy S26 Ultra introduce il primo display al mondo con tecnologia privacy integrata a livello di pixel. Una soluzione intelligente che limita la visibilità laterale dello schermo quando sei in luoghi affollati, proteggendo i tuoi dati da sguardi indiscreti senza bisogno di pellicole aggiuntive.

il Galaxy S26 Ultra introduce il primo display al mondo con tecnologia privacy integrata a livello di pixel. Una soluzione intelligente che limita la visibilità laterale dello schermo quando sei in luoghi affollati, proteggendo i tuoi dati da sguardi indiscreti senza bisogno di pellicole aggiuntive. Un’AI che ti anticipa: grazie alla nuova funzione Now nudge, lo smartphone capisce il contesto. Se un amico ti chiede le foto delle vacanze, il sistema te le suggerisce già nella chat; se ricevi un invito a una riunione, l'AI controlla automaticamente la tua disponibilità sul calendario.

grazie alla nuova funzione Now nudge, lo smartphone capisce il contesto. Se un amico ti chiede le foto delle vacanze, il sistema te le suggerisce già nella chat; se ricevi un invito a una riunione, l'AI controlla automaticamente la tua disponibilità sul calendario. Fotografia e video: il sistema fotografico è stato ulteriormente potenziato, specialmente sull'Ultra, che ora vanta sensori più luminosi per scatti notturni impeccabili e il supporto al codec professionale APV per i video, ideale per chi crea contenuti di una certa qualità.

Insomma, la serie Galaxy S26 non è tanto un aggiornamento hardware, piuttosto un tentativo riuscito di rendere lo smartphone un compagno più discreto e intelligente. Con le promozioni di lancio che arrivano ad offrire fino a 300€ di sconto indiretto e regali di alto valore, il momento del lancio si conferma tra i più convenienti per portarsi a casa il meglio della tecnologia Samsung del 2026.

Dove acquistare i nuovi Galaxy S26?