Il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S26 segna un punto di svolta per il colosso coreano, che con questa terza generazione di smartphone AI punta a rendere la tecnologia quasi invisibile, capace di lavorare in background per anticipare i nostri bisogni. Ma oltre alle innovazioni tecniche, a catturare l’attenzione sono le offerte di lancio pensate per chi decide di passare subito ai nuovi modelli.
Le offerte di lancio: più memoria allo stesso prezzo
La notizia più interessante per chi sta valutando l'acquisto riguarda la promozione "raddoppio della memoria". Acquistando un Galaxy S26, S26+ o S26 Ultra dal 25 febbraio al 10 marzo 2026 presso i rivenditori autorizzati o sul sito ufficiale Samsung, è possibile ottenere il taglio di memoria superiore al prezzo di quello base.
Ecco come si riflette questa promozione sui prezzi consigliati:
- Galaxy S26: potrai avere la versione da 512GB al prezzo della 256GB, ovvero a 1.029€.
- Galaxy S26+: la versione da 512GB è tua a 1.289€ (invece di 1.489€).
- Galaxy S26 Ultra: il modello di punta permette di ottenere i 512GB a 1.499€. Per chi punta al massimo, la versione monster da 16GB di RAM e 1TB di spazio è disponibile a 1.699€ (con un risparmio netto di 300€ rispetto al listino standard di 1.999€).
Non solo smartphone: i regali dell'ecosistema
La generosità di Samsung non si ferma allo storage. Chi acquista i nuovi telefoni durante il periodo promozionale potrà ricevere omaggi esclusivi registrando il prodotto su Samsung Members:
- Con Galaxy S26 Ultra, si riceve in regalo il nuovo Galaxy Book5.
- Con Galaxy S26 o S26+, i regali raddoppiano con i Galaxy Buds4 Pro e il Galaxy Watch8.
Cosa c’è di nuovo nei Galaxy S26?
Se le offerte sono il "piatto forte" per la parte economica, le novità tecniche giustificano il salto generazionale.
- Privacy Display: il Galaxy S26 Ultra introduce il primo display al mondo con tecnologia privacy integrata a livello di pixel. Una soluzione intelligente che limita la visibilità laterale dello schermo quando sei in luoghi affollati, proteggendo i tuoi dati da sguardi indiscreti senza bisogno di pellicole aggiuntive.
- Un’AI che ti anticipa: grazie alla nuova funzione Now nudge, lo smartphone capisce il contesto. Se un amico ti chiede le foto delle vacanze, il sistema te le suggerisce già nella chat; se ricevi un invito a una riunione, l'AI controlla automaticamente la tua disponibilità sul calendario.
- Fotografia e video: il sistema fotografico è stato ulteriormente potenziato, specialmente sull'Ultra, che ora vanta sensori più luminosi per scatti notturni impeccabili e il supporto al codec professionale APV per i video, ideale per chi crea contenuti di una certa qualità.
Insomma, la serie Galaxy S26 non è tanto un aggiornamento hardware, piuttosto un tentativo riuscito di rendere lo smartphone un compagno più discreto e intelligente. Con le promozioni di lancio che arrivano ad offrire fino a 300€ di sconto indiretto e regali di alto valore, il momento del lancio si conferma tra i più convenienti per portarsi a casa il meglio della tecnologia Samsung del 2026.