Con la nuova linea Galaxy S26, Samsung vuole rispondere a una semplice domanda: “quanto il mio smartphone mi semplifica la vita?”. E per farlo mette l’intelligenza artificiale al centro dell'esperienza, ma senza trasformarla in un enorme cartellone pubblicitario ambulante. Qui l’AI non è un pulsante gigante da premere per stupire cinque minuti amici e parenti ma è un sistema nervoso che lavora sotto pelle.

Dopo averlo potuto provare per qualche ora in tutta tranquillità, analizzato specifiche, promesse e visione d’insieme, la sensazione è chiara: questa è la terza generazione di smartphone Galaxy nati attorno all’AI, ma è la prima in cui tutto sembra davvero cucito addosso all’utente.

Samsung, difatti, non ha smesso di voler stupire con gli effetti speciali, come dicono in tanti, ma semplicemente ha indirizzato "l'effetto wow" verso altre linee di prodotti e facendo gravitare i suoi top di gamma su un principio tanto semplice quando fondamentale al giorno d'oggi: l'equilibrio.

Eh già, perché mentre i soliti detrattori puntano il dito sull'assenza di una scheda tecnica spacca mascella, Samsung va dritta per la sua strada, proponendo una line di smartphone che offrono un incremento delle prestazioni concreto, un'ottimizzazione software sempre più affinata e, soprattutto, una serie di funzionalità che invece di stupire sulla carta, rendono più semplice quello che tutti i giorni facciamo in compagnia del nostro smartphone.

Partiamo dal tanto atteso Galaxy S26 Ultra, perché è lì che Samsung gioca la partita più ambiziosa. Il cuore del nuovo top di gamma è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip personalizzato che promette un salto prestazionale notevole rispetto al modello precedente. Si parla infatti di +19% sulla CPU, +24% sulla GPU e +39% sulla NPU.

Ma i numeri, da soli, non raccontano nulla. La questione principale è che qui la NPU non è solo un numero da apporre sulla scheda tecnica ma è il motore che alimenta una Galaxy AI sempre attiva. Riconoscimento contestuale, suggerimenti intelligenti, elaborazione fotografica in tempo reale, gestione multi-tasking senza esitazioni e un'autonomia migliorata sotto ogni punto di vista, senza dover sbandierare migliaia di mAh.

Samsung ha lavorato notevolmente anche sulla dissipazione termica con una Vapor Chamber ridisegnata e materiali termici distribuiti lungo i lati del processore. In pratica, il calore non si concentra in un unico punto ma si diffonde per tutta la superficie garantendo prestazioni ottime per gaming, editing, render e multitasking, il tutto evitando throttling improvvisi.

E poi c’è la ricarica ultrarapida 3.0: fino al 75% in circa 30 minuti con un alimentatore da 60W. Una soluzione ottima per garantire una ricarica lampo in casi d'emergenza.

Sui modelli Samsung Galaxy S26 e Samsung Galaxy S26+ l'incremento delle prestazioni è altrettanto tangibile ma il cuore cambia, visto che troviamo l’Exynos 2600 a tirare le fila dei due smartphone. Un processore meno muscolare rispetto allo Snapdragon dell’Ultra, ma progettato per sostenere AI, gaming e produttività quotidiana senza affanni.

Una rivoluzione per la privacy

Il vero colpo di scena, però, arriva con il display del Galaxy S26 Ultra. Samsung ha introdotto, infatti, il primo Privacy Display integrato al mondo su uno smartphone. Non una pellicola da applicare, non un accessorio aftermarket. È una soluzione hardware, e software ,che controlla la dispersione della luce pixel per pixel.

Quando attivo, chi guarda lateralmente vede uno schermo sbiadito, opaco. Io, frontalmente, continuo a godermi un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici QHD+ con refresh adattivo fino a 120 Hz e Vision Booster.

È suddiviso in vari livelli d'intensita, in modo da oscurare lo schermo in maniera aggressiva quando ci si trova in luoghi particolarmente affollati, e permette inoltre di oscurare solo delle porzioni di schermo per impedire a occhi indiscreti di poter vedere le nostre notifiche, le nostre password e i dati sensibili.

La cosa più sorprendente del Privacy display è la sua capacità di adattarsi applicazione per applicazione e caso d'uso per caso d'uso.

Fotocamera: il laboratorio creativo in tasca

Samsung sa bene che la serie S Ultra gioca un ruolo importante negli utenti che cercano un comparto fotografico di qualità, motivo per il quale ha rivisto i sensori presenti nel S26 Ultra proponendo la seguente configurazione:

200 MP principale con apertura F1.4

50 MP ultra-grandangolare

50 MP tele con zoom ottico 5x e qualità 10x

10 MP tele 3x

12 MP frontale

Le aperture più ampie significano più luce. E più luce significa scatti notturni meno impastati, meno artefatti, più dettagli. L'algoritmo di elaborazione è stato rivisto pesantemente e i primi scatti di prova mostrano un salto qualitativo sorprendente. Nightography viene ulteriormente raffinata, e nel comparto video è stato introdotto il Blocco orizzontale, ovvero un sistema di stabilizzazione che mantiene l'inquadratura stabile in qualsiasi contesto.

Ma la vera novità per i creator è il supporto al codec APV, pensato per flussi di lavoro professionali con compressione efficiente e qualità visivamente lossless anche dopo editing ripetuti.

Sui modelli S26 e S26+, invece, troviamo una configurazione legermente più tradizionale:

50 MP principale

12 MP ultra-wide

10 MP tele 3x

12 MP frontale

Un comparto equilibrato, adatto alla maggior parte degli utenti, con AI ISP migliorata anche sulla camera frontale per tonalità della pelle più naturali in luce mista.

Galaxy AI: meno passaggi, più risultati

Galaxy AI sulla serie S26 diventa più proattiva. Funzioni come Now Brief e Now Nudge analizzano contesto, calendario, messaggi, immagini recenti e suggeriscono azioni pertinenti.

Un amico chiede le foto del viaggio? Il telefono propone direttamente le immagini corrette. Un messaggio riguarda una riunione? Verifica automaticamente conflitti nel calendario. La ricerca con Cerchia e Cerca con Google ora riconosce più oggetti contemporaneamente, come ad esempio un outfit completo quando si inquadra un manichino o la foto di un modello.

Anche Bixby viene ripensato in chiave conversazionale, affiancato da agenti come Gemini e Perplexity. Prenotare un taxi, cercare informazioni complesse, interagire tra più app diventa un processo fluido e naturale. L’idea è chiara: meno passaggi, meno frizioni, meno applicazioni dedicate, più immediatezza.

Per i "social-addicted", infine troviamo un Creator Studio con gli steroidi, capace di rielaborare localmente con l'IA una foto appena scattata, aggiungendo, o rimuovendo, elementi attraverso un semplice prompt di testo. Volet eche in una foto galante lo sfondo diventi una cascata di cuori? Voi lo scrivete, il Galaxy S26 Ultra lo fa. Doveete fare una correzione al volo di una foto o vi serve modificare un elemento di troppo? Voi lo scrivete e Creator Studio lo fa. Il tutto con risultati davvero credibili e sorprendenti.

Schede tecniche e prezzi

Dopo averlo stressato per una manciata di ore, e in attesa di poterlo recensire come di consueto, vi lascio qui di seguito le schede tecniche, e i prezzi di listino, dei tre nuovi modelli della linea di punta di Samsung.

Tutta la linea Galaxy S26 arriverà sul mercato il prossimo 10 marzo 2026, ma come da tradizione Samsung ha attivato una promozione per chi preordinerà i nuovi dispositivi raddoppiando lo spazio di archiviazione in rapporto al modello scelto.

Galaxy S26 Ultra

Display: 6,9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz

Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM: 12 GB / 16 GB

Storage: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Fotocamere: 200 MP + 50 MP + 50 MP + 10 MP

Frontale: 12 MP

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: fino al 75% in 30 min (60W)

OS: Android 16 con One UI 8.5

Resistenza: IP68

12 GB + 256 GB: €1.499

12 GB + 512 GB: €1.699

16 GB + 1 TB: €1.999

Galaxy S26

Display: 6,3” FHD+ AMOLED 120 Hz

Processore: Exynos 2600

RAM: 12 GB

Storage: 256 GB / 512 GB

Batteria: 4.300 mAh

IP68

12 GB + 256 GB: €1.029

12 GB + 512 GB: €1.229

Galaxy S26+