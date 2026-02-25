Avatar di Ospite Hack_Mage #980 0
il privacy display è l'unica cosa che mi interessa davvero. quante volte in metro qualcuno ti spia lo schermo mentre scrivi.. finalmente
Git_King
ok ma quasi 2000 euro per la versione da 1TB è una roba assurda. capisco l'innovazione e tutto quanto però a sti prezzi mi sa che aspetto lo sconto post lancio
Tech_Bow
l'AI che ti suggerisce le foto del viaggio quando un amico te le chiede… boh, suona bene in teoria ma nella pratica queste cose funzionano sempre a metà. vedremo
Root_King
Exynos sull'S26 base ancora 😭
