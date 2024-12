Samsung DeX cede il passo a Microsoft Phone Link

Samsung ha annunciato che il suo imminente aggiornamento One UI 7 non supporterà più l'app DeX su Windows. Questa decisione è stata evidenziata in una nota sul sito UK della società, spiegando che l'app DeX per PC cesserà di essere supportata con l'introduzione di One UI 7, invitando gli utenti a utilizzare invece la funzionalità "Link to Windows".

Storicamente, la tecnologia che permette tale sinergia affonda le radici negli anni '90, quando i PDA (Personal Digital Assistants) iniziarono a offrire opzioni per sincronizzare dati con i PC. Questa idea è stata ulteriormente sviluppata e raffinata con l'ascesa degli smartphone e la proliferazione dei sistemi operativi mobile.

Uno degli esempi più noti di questa tecnologia è l'app DeX di Samsung, che è stata introdotta con il Samsung Galaxy S8 nel 2017. Gli utenti possono ancora oggi collegare il loro dispositivo a un monitor, tastiera e mouse, trasformandolo in una sorta di computer desktop.

La collaborazione tra Samsung e Microsoft negli ultimi anni ha visto l'app DeX, che permetteva di fare il mirroring dello schermo dello smartphone su un PC e facilitare il trasferimento di file tra i dispositivi, divenire troppo simile all'app Phone Link di Microsoft. Pertanto, il passaggio al servizio nativo di Microsoft rappresenta un consolidamento naturale delle sinergie tecnologiche tra le due aziende.

L'aggiornamento One UI 7 è previsto in forma beta entro questo mese, anticipato da Samsung durante la loro conferenza per sviluppatori il mese scorso. L'attesa per le nuove funzionalità è alta, specialmente dopo che un video sul sito spagnolo di Samsung ha già mostrato nuove animazioni più fluide, un pannello delle impostazioni rapide rinnovato e una funzione di attività live a forma di pillola, simile alla Dynamic Island di Apple. Si prevede inoltre che One UI 7 includa svariate nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

L'evoluzione dell'interazione tra dispositivi mobili e sistemi operativi desktop ha segnato una tappa significativa nello sviluppo tecnologico degli ultimi anni. La possibilità di connettere il proprio smartphone a un PC per estendere l'uso delle sue funzionalità non è solo una questione di comodità, ma anche di efficienza nella gestione delle risorse e delle informazioni.

Questa evoluzione porta con sé non solo un avanzamento tecnologico ma anche una semplificazione nell'interfaccia utente, che può risultare decisiva per l'accettazione e l'uso effettivo di queste tecnologie da parte di un pubblico più ampio.