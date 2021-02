Samsung Galaxy A51: disponibile Android 11 con One UI 3.0 e patch di febbraio

Arriva una notizia che farà felici parecchi utenti o per lo meno i possessori del Samsung Galaxy A51 il quale sta ricevendo, proprio in queste ore, il nuovo aggiornamento alla One UI 3.0 basata su Android 11. Arrivano dunque anche sulla fascia media tutte le novità del robottino verde introdotte con l’ultima versione del sistema operativo in aggiunta a quelle personalizzate introdotte dalla casa sud-coreana.

L’ultimo aggiornamento software per il Galaxy A51 porta la versione del firmware alla A515FXXU4DUB1. La distribuzione è partita dalla Russia e dovrebbe raggiungere nelle prossime ore i terminali acquistati anche in altri Paesi, Italia compresa. Assieme alle novità software arrivano anche le ultime patch di sicurezza di febbraio 2021. L’aggiornamento introduce nuovi controlli per le autorizzazioni, una sezione dedicata alle conversazioni nell’area delle notifiche, i fumetti per le chat ed un widget dedicato alla riproduzione multimediale.

OneUI 3

Altre funzionalità legate alla One UI 3.0 sono rappresentate dal miglioramento al design dell’interfaccia utente, dalla nuova combinazione di colori e delle icone, nuove app stock, controlli del volume ridisegnati, modalità scura aggiornata, ulteriori funzioni legate al benessere digitale, oltre a novità anche per il parental control, ai widget della lockscreen e nuove personalizzazioni per l’Always On Display.

La notifica circa l’arrivo del nuovo update potrebbe comparire sugli smartphone dei possessori proprio in questi minuti o nei prossimi giorni. Come di consueto l’invito è ad attendere considerato che il rilascio sarà graduale ma per chi avesse fretta di scoprire le ultime novità potrà cercarlo manualmente andando su Impostazioni > Aggiornamento software e se presente basterà cliccare su Scarica ed Installa.

Samsung aveva previsto di rilasciare la nuova versione di Android e della sua One UI per il Galaxy A51 entro il primo semestre del 2021. Ebbene sembrerebbe proprio che non abbia voluto attendere troppo e, dopo appena poco più di un mese dall’inizio dell’anno, l’aggiornamento è già in distribuzione.

Sicuramente va fatto un plauso all’azienda per come sta continuando a gestire il supporto software sui suoi dispositivi anche a distanza di anni dall’immissione sul mercato e soprattutto rivolgendo particolare interesse non solo ai top di gamma ma anche ai dispositivi di fascia media e bassa.