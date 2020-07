Samsung Galaxy A51 5G arriva in Italia, che sorpresa!

Samsung ha finalmente lanciato Galaxy A51 5G anche nel mercato italiano. Solo poche settimane fa era stato preannunciato che questo atteso dispositivo sarebbe giunto anche in Italia, dopo aver conquistato i primi consumatori in altri mercati.

Si tratta di un ottimo smartphone di fascia media compatibile con il 5G, che consentirà a molti più utenti di sfruttare le potenzialità della rete di nuova generazione, grazie al prezzo non molto alto. Inoltre, lo smartphone è provvisto di una scheda tecniche davvero niente male.

SoC Exynos 980 ;

; 6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB);

di memoria interna (espandibile fino a 1 TB); Batteria da 4.500 mAh , compatibile con la ricarica rapida a 15 W;

, compatibile con la ricarica rapida a 15 W; Fotocamera posteriore da 48 MP, 12 MP (ultra-wide), 5 MP (macro) e 5 MP (profondità);

Fotocamera frontale da 32 MP;

Display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+;

Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+; Dimensioni: 73,6 x 158,9 x 8,7mm;

Peso: 187 G.

La variante 5G di Samsung Galaxy A51 è molto simile a quella lanciata l’anno scorso (disponibile all’acquisto su Amazon), se non fosse per il SoC compatibile con lo standard di quinta generazione. Si tratta comunque di un ottimo dispositivo 5G di fascia media. Il dispositivo è disponibile in Italia a 479,90 euro.