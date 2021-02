Galaxy S10 si veste della One UI 3.0 basata su Android 11

Proprio oggi Samsung ha rilasciato un grande aggiornamento per vestire Galaxy S10, S10+ ed S10e della One UI 3.0 basata su Android 11. La stessa che è già presente dal day one sulla famiglia di dispositivi Galaxy S21.

L’azienda sud coreana ha introdotto tante funzioni con il nuovo update, volte a migliorarne sia le prestazioni che l’autonomia della batteria. Alcune ve le elenchiamo ma per quanto riguarda l’elenco completo si può fare affidamento al changelog, alla pagina raggiungibile qui.

Si parte dal design con delle novità riguardo l’estetica delle icone: queste sono state rese più uniformi con il resto dell’interfaccia grafica e verosimilmente più omogenee tra loro. Anche la tendina delle notifiche è stata migliorata per una più rapida gestione e con la possibilità di consultare le notifiche dell’App una per una.

Anche la schermata di blocco è stata rivista e migliorata con il servizio degli sfondi. All’interno ci saranno vari contenuti dinamici e ne saranno utilizzati fino ad un massimo di 5. Sempre presenti i Widget che potranno essere consultati nella schermata di blocco, e selezionandoli avremo le informazioni che ci interessano, Widget per Widget.

Anche il menù delle impostazioni è stato modificato per rendere ancora più lineare e utile l’approccio per l’utente. Presente anche una funzione di ricerca smart avanzata che va a ricercare, in tutti i sensi, un determinato file nei meandri dello smartphone. Anche la tastiera Samsung “tanto amata e tanto odiata”, ha subito delle modifiche e ora è stata leggermente meglio disegnata per raggiungere tasti e pulsanti con maggiore precisione. Novità anche per la lingua e per il dizionario di correzione.

L’aggiornamento sta arrivando su tutti i dispositivi Galaxy S10. Se ancora non lo vedete bisognerà aspettare qualche giorno per fare avviare il download.