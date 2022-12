Forse è presto per iniziare a pensare già ad Android 14 per molti di noi che stanno ancora aspettando Android 13 sul proprio Samsung Galaxy. Tuttavia è spesso bene sapere se e per quanto tempo il proprio smartphone sarà supportato dagli aggiornamenti software rilasciati dalla casa madre.

Il brand sudcoreano ha recentemente aggiornato la sua policy relativa agli aggiornamenti, estendendola a ben quattro anni di release Android e cinque anni di patch di sicurezza per i suoi device di fascia medio-alta, mentre tutti gli altri avranno comunque diritto a tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch. È proprio grazie a questi annunci possiamo dunque stilare un elenco di dispositivi Samsung che saranno aggiornati. Ricordiamo sempre che, tra i prodotti nominati, sono compresi dispositivi che non hanno mai raggiunto il mercato italiano.

Indice:

Quali smartphone Samsung Galaxy riceveranno Android 14?

Samsung Galaxy S che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy Z che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy A che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04e

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A52 4G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy M che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy F che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy XCover che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

Samsung Galaxy Tab che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Note che riceveranno Android 14

Purtroppo nessun Samsung Galaxy Note verrà aggiornato ufficialmente ad Android 14, la serie è stata sostituita negli ultimi anni dai modelli Galaxy S Ultra e Galaxy Z Fold.

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 14 per i Samsung Galaxy?

È ancora presto per parlare delle date del rilascio della futura versione di Android sugli smartphone del colosso coreano, nemmeno Google ha ancora annunciato nulla a riguardo. La prima beta di Android 14 da parte di Google è attesa nel Q1 2023, il rilascio della versione finale a fine estate 2023, possiamo quindi immaginare Samsung segua una tabella di marcia simile a quella di Android 13 recapitando i primi aggiornamenti entro fine 2023.

Continueremo a seguire le dichiarazioni dell’azienda e aggiorneremo regolarmente questo articolo di conseguenza.