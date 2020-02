Samsung Galaxy Buds+ ufficiali, in Italia a 169 euro

Durante l’evento Galaxy Unpacked 2020, Samsung ha ufficializzato i nuovi auricolari true wireless Galaxy Buds+. Come previsto, è stata confermata la scheda tecnica anticipata dalle tante indiscrezioni e dal video pubblicato nella giornata di ieri da Roland Quandt. Nessuna grande sorpresa, dunque. Non ci troviamo davanti a una rivoluzione rispetto alla generazione precedente, ma i nuovi arrivati introducono una serie di miglioramenti.

Partiamo dall’autonomia. Le Galaxy Buds+ assicurano un massimo di 11 ore di riproduzione che si raddoppiano (22h) in accoppiata con la custodia di ricarica. L’autonomia totale in chiamata, invece, è di 15 ore. Gli auricolari integrano una batteria da 85 mAh, mentre la custodia gode di una batteria da 270 mAh. Non manca il supporto alla tecnologia di ricarica wireless. La forma del case rimane la stessa (ovale) ma ha ora una finitura lucida.

La qualità audio in chiamata dovrebbe essere migliore grazie alla presenza di 3 microfoni che dovrebbero ridurre sensibilmente i rumori esterni. Attendiamo di effettuare una prova sul campo per capire effettivamente i miglioramenti apportati. Ancora assente la cancellazione attiva del rumore. I nuovi auricolari sono dotati di doppio driver sintonizzato AKG.

La scheda tecnica si completa con connettività Bluetooth 5.0, supporto alle connessioni multi-dispositivo, controlli touch personalizzabili, impermeabilità IPX2 e maggiore integrazione con il servizio di streaming musicale Spotify (tramite touch è possibile avviare e gestire la riproduzione) Il colosso sudcoreano, infine, ha reso disponibile un’applicazione per iOS che potenzia l’esperienza audio degli utenti possessori di iPhone.

I nuovi Samsung Galaxy Buds+ saranno disponibili in Italia a partire dal 17 febbraio, al prezzo di 169 euro. Le colorazioni disponibili sono White, Black e Blue.