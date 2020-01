Samsung Galaxy Fold: vendute circa 500 mila unità

Galaxy Fold è un successo: Samsung ha dichiarato che durante il 2019 sono state vendute circa 400 o 500 mila unità. Il prezzo non molto contenuto sembrerebbe quindi non aver scoraggiato i consumatori. La notizia è stata diffusa da Koh Dong-jin, CEO della divisione IT & Mobile Communication di Samsung.

Durante il CES 2020, il brand coreano ha definitivamente smentito la voce che circolava poche settimane fa: non sono stati venduti 1 milione di esemplari dello smartphone pieghevole, bensì tra 400 e 500 mila. Un risultato ugualmente importante, tenendo in considerazione il costo.

Calcolando il prezzo di lancio, che si aggira intorno a 2.000 dollari, possiamo dedurre che il fatturato sarebbe pari a circa 800 milioni o 1 miliardo di dollari. Complici del successo il design assolutamente innovativo e le ottime prestazioni.

Considerando il successo di questo device, appare quindi inevitabile che il form factor venga successivamente riproposto. Molti parlano infatti di una versione meno costosa, quindi alla portata di una quantità sicuramente maggiore di consumatori. La seconda versione di Galaxy Fold, che dovrebbe ispirarsi a Motorola RAZR 2019, sarà annunciata l’11 febbraio 2020, insieme a Galaxy S11/S20.