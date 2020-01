Samsung ha confermato che Galaxy S11 e Galaxy Fold 2 saranno presentati l’11 febbraio

Samsung ha confermato la data in cui saranno annunciati Samsung Galaxy S11 (o S20) e Galaxy Fold 2: il Samsung Galaxy Unpacked 2020 è fissato per l’11 febbraio a San Francisco. Confermata, quindi, l’indiscrezione di cui abbiamo parlato solo ieri.

I due smartphone, che avranno un ruolo molto importante nel mercato mobile del 2020, sono stati spesso protagonisti di rumor, che hanno permesso di abbozzare una possibile scheda tecnica, se pur non ufficiale. Su Geekbench, ad esempio, sono emerse quelle che quasi certamente saranno le specifiche tecniche di Galaxy S11/S20: il processore Exynos 990, 12 GB di RAM, Android 10 e connettività 5G.

Il produttore potrebbe incrementare il numero di device compatibili con lo standard di quinta generazione, visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2019. I render non ufficiali hanno poi diffuso un’altra ipotesi: un vistoso modulo fotografico di forma rettangolare con ben 5 sensori. Quello principale potrebbe addirittura offrire 108 MP.

Samsung Galaxy Fold 2, ovvero la seconda generazione di smartphone pieghevoli, dovrebbe avere una chiusura a conchiglia proprio come Motorola RAZR 2019. Il display principale dovrebbe quindi essere accompagnato da uno schermo secondario, che permetterebbe di accedere rapidamente alle notifiche.

Per scoprire tutte le altre informazioni sugli attesi device, non ci resta che attendere l’evento fissato per l’11 febbraio 2020.