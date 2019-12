Samsung Galaxy Fold, vendute 1 milione di unità

Le vendite di Galaxy Fold vanno bene. Durante un evento tenutosi a Berlino, il Presidente di Samsung Young Sohn ha rivelato che l’azienda è riuscita a vendere 1 milione di unità dello smartphone pieghevole da quando questo è stato rilasciato in alcuni mercati selezionati. Nonostante la falsa partenza del Galaxy Fold, insomma, gli utenti più curiosi hanno voluto dare fiducia a un dispositivo tanto particolare quanto costoso.

Se stessimo parlando di uno smartphone comune, i numeri esposti dal Presidente della società sudcoreana non sarebbero incoraggianti. Ma così non è. Sì perché il traguardo raggiunto dal Galaxy Fold risulta essere quasi inaspettato se consideriamo che si tratta del primo smartphone pieghevole la cui commercializzazione è stata rimandata a causa di problemi sullo schermo flessibile. Senza dimenticare la cifra richiesta per portarselo a casa: 2.050 euro in Italia.

È proprio su questo aspetto che lo stesso Sohn sembrerebbe meravigliarsi affermando “C’è un milione di persone che vogliono utilizzare questo prodotto a 2.000 dollari”. D’altronde, il colosso di Seul era perfettamente consapevole del fatto che – inizialmente – stava per immettere sul mercato un dispositivo non ancora pronto, come confermato dallo stesso CEO DJ Koh. Su questo punto, è ritornato anche Sohn che – come si legge dalla fonte – ha spiegato in parte quello che è il processo di rilascio dei prodotti da parte di Samsung sottolineando che far uscire dai laboratori dispositivi come il Fold è necessario per avere i feedback di cui hanno bisogno per migliorare.

Feedback che non sono mancati per il Galaxy Fold. Quando sono state inviate le prime unità alla stampa ad aprile, gli entusiasmi sullo smartphone pieghevole si sono immediatamente placati a causa dei problemi riscontrati sullo schermo da recensori americani. Le unità sono state ritirate e la commercializzazione è stata rinviata. Nel frattempo, Samsung è riuscita a risolvere tutti i problemi immettendo – dopo mesi – il Galaxy Fold, senza alcun tipo di inconveniente.

Ad ogni modo, il futuro degli smartphone pieghevoli non è ancora ben definito. Resta da capire il vero vantaggio nell’avere un dispositivo con display flessibile che possa giustificare cifre molto alte, come sono quelle attuali. Certo, se questa tipologia di prodotto dovesse trovare il suo spazio e la sua diffusione nel mondo smartphone, è plausibile che – in futuro – possano esserci smartphone pieghevoli meno costosi.