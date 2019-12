Samsung Galaxy Fold 2 si mostra dal vivo: sarà davvero come Motorola RAZR?

Samsung sembrerebbe pronta a lanciare il successore di Galaxy Fold. A quanto pare, il futuro smartphone pieghevole si presenterà con un design completamente diverso e mutuato dal recente Motorola RAZR. Secondo alcune immagini circolate in rete e riportate dal solito Ice Universe, Galaxy Fold 2 avrà una chiusura a conchiglia.

Ora non è chiaro se il dispositivo ritratto nelle foto sia veramente il secondo smartphone pieghevole di Samsung, ma se così fosse non dovrebbe sorprenderci. Infatti, già nel corso della Samsung Developer Conference a ottobre, il produttore sudcoreano ha mostrato il concept di un futuro smartphone pieghevole che – a differenza dell’attuale Galaxy Fold – è caratterizzato proprio da una chiusura a conchiglia. L’idea principale di Samsung dichiarata in quell’occasione è quella di rendere la sua tecnologia molto più compatta ed estenderla a nuovi fattori di forma.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

Un’idea che potrebbe concretizzarsi proprio sfruttando il design a conchiglia. Osservando le immagini, però, possiamo notare che in questo modo il display anteriore perderebbe il senso avuto con la prima generazione. In altre parole, Galaxy Fold è dotato di un secondo piccolo display da poter utilizzare – quando il dispositivo è richiuso – per controllare notifiche, come per esempio WhatsApp o Instagram. Ha una diagonale di 4,6 pollici risultando così utilizzabile senza nessun tipo di problema.

Mentre su Galaxy Fold 2, lo schermo anteriore sembrerebbe mostrare solamente orario, batteria e probabilmente anche le icone delle notifiche. Insomma, sembrerebbe funzionare come Always-On-Display invece che come secondo display funzionale. Su questa parte anteriore, poi, sono visibili due sensori fotografici accoppiati al flash LED mentre la fotocamera frontale è incastonata in un foro posizionato al centro dello schermo.

Secondo la stampa sudcoreana, poi, il Galaxy Fold 2 potrebbe costare molto meno di quello attuale che – ricordiamo – in Italia costa ben 2.050 euro. Insomma, nonostante una partenza non proprio positiva degli smartphone pieghevoli, i vari produttori continuano a credere che questo nuovo fattore di forma possa trovare il suo spazio nel mercato smartphone.