Samsung Galaxy Note 20 Ultra: conferme sulla fotocamera da 108 MP

Samsung si sta preparando a svelare una nuova serie di smartphone, quella relativa ai Galaxy Note 20 e sembra proprio che la variante Ultra, giocherà anche qui un ruolo da protagonista, ereditando la stessa fotocamera vista sulla stessa variante degli S20. Come emerso già in passato e come riportato anche nelle ultime ore, dovrebbe essere equipaggiato proprio con una fotocamera posteriore da 108 MP.

Samsung Galaxy Note 20 “Ultra” (“Canvas2”) has a 108MP main cam. I know we knew, but I’ve seen hard evidence now, so consider it confirmed from my end. — Roland Quandt (@rquandt) June 25, 2020

La storia relativa al Galaxy Note 20 Ultra è stata piuttosto travagliata. Inizialmente infatti, ci si è imbattuti in alcune voci che prevedevano la presenza di questo dispositivo tra i nuovi annunci, salvo poi essere sostituite da altre segnalazioni secondo cui Samsung aveva abbandonato l’idea di proporre una variante Ultra. Gli ultimi rapporti sembrano invece essere tornati alle origini ed avrebbero confermato l’arrivo anche di questa versione. La conferma arriverebbe anche dalla pubblicazione in rete di una presunta cover per lo smartphone.

Ad inizio anno, Samsung ha annunciato la nuova serie Galaxy S20 costituita da tre nuovi smartphone S20, S20 + e Galaxy S20 Ultra. Dei tre il più interessante è senza ombra di dubbio il Galaxy S20 Ultra, per via delle sue caratteristiche. Sotto il cofano infatti monta un processore Snapdragon 865, oltre ad una batteria da 5.000 mAh ed una pentacamera posta sul retro. Molte di queste caratteristiche dovremmo ritrovarle dunque anche sui prossimi Note.

La speranza è che il colosso tecnologico coreano abbia imparato dal passato e che lo smartphone non presenti gli stessi problemi visti sul modello presentato a febbraio, che soffriva di gravi problemi proprio alla fotocamera che non riusciva a mettere a fuoco correttamente. Samsung ha rilasciato numerosi aggiornamenti per tentare di risolvere questo problema, tuttavia, sembra proprio che gli utenti che hanno acquistato questo dispositivo continuino a non essere del tutto soddisfatti dalle prestazioni offerte in fase di scatto dal device. Siamo certi dunque che con il prossimo modello Samsung correrà ai ripari.

Il Galaxy Note 20 Ultra potrebbe essere presentato ufficialmente, come ormai ripetuto da giorni, il prossimo 5 agosto assieme al Galaxy Note 20 ed al Galaxy Note 20 +.