Galaxy Note 20 Ultra compare online con foto e specifiche

Come un fulmine a ciel sereno ecco comparire sui Social una foto del nuovo Galaxy Note 20 Ultra che verrà presentato nel terzo trimestre 2020.

Ma non solo. La fonte diffonde anche informazioni circa la scheda tecnica che tra le altre cose comprende un display Dynamic Amoled QHD+ a 120 Hz e lo Snapdragon 865+ (versione overcloccata dello Snapdragon 865).

Non sono informazioni campate in aria in quanto provenienti direttamente da un leaker che in ambito Samsung sa il fatto suo, un certo IceUniverse. Sotto il post vediamo anche le foto che ritraggono l’estetica dello smartphone, dovrebbero essere 4 mockup che rappresentano la copia 1:1 del terminale.

Veniamo però alle specifiche tecniche che, come ci si potrebbe aspettare, sono da assoluto top di gamma.

Oltre all’ultimo SoC top di gamma di Qualcomm (che ancora deve essere annunciato) spazio ad un display Dynamic Amoled a 120 Hz con la possibilità di attivare la massima risoluzione e la massima frequenza di refresh rate contemporaneamente. Il pannello sarà curvato ai lati, mentre quello del Galaxy Note 20 standard sarà piatto.

IceUniverse sottolinea che verranno implementate anche nuove funzioni legate alla fotocamera, questa avrà un sensore da 108 MP ed anche un sensore estremamente grandangolare. Ci sarà anche una SPen aggiornata che sarà ancora più Smart di quella di Galaxy Note 10 e Note 10+.

Anche la batteria sarà più capiente di quella del predecessore e le dimensioni totali saranno leggermente ridotte, al netto di un display con diagonale identica a quella del Note10+. Questo significa che è stato fatto un ulteriore lavoro di ottimizzazione legato alle cornici.

Galaxy Note 20 Ultra e tutta la famiglia Note 2020 vedrà la luce verso la fine dell’estate e probablmente sarà accompagnata dalla nuova versione di Galaxy Fold 2.